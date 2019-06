Fara alcool si droguri la volan! Rezultatele acțiuni TISPOL ALCOHOL AND DRUGS In saptamana 3 – 9 iunie 2019, politistii rutieri din Alba au actionat pentru combaterea consumului de alcool și droguri. In cele 7 zile de acțiune au fost depistați 43 de șoferi care au pus in pericol siguranța traficului rutier și au condus sub influența alcoolului. In perioada 3- 9 iunie 2019, politistii rutieri din judetul Alba au desfasurat activitati, in conformitate cu programul European TISPOL ALCOHOL AND DRUGS, pentru depistarea conducatorilor auto aflati sub influența bauturilor alcoolice sau a drogurilor. Astfel, in cele 7 zile de… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol: informatiadealba.ro

