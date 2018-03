Stiri pe aceeasi tema

- Nu vom scapa de frig in luna martie. Prognozele arata temperaturi sub mediile perioadei si in luna aprilie, cu minime noaptea intre 1 si 8 grade Celsius in aproape toata luna. Ziua, maximele vor fi intre 12 si 18 grade....

- Pentru a treia oara la rand, Tibi Useriu castiga cea mai cumplita competitie de anduranta din lume: ultramaratonul Arctic. In ultima saptamana a alergat incontinuu, a parcurs peste 600 de kilometri, infruntand temperaturi de minus 37 de grade Celsius. A ...

- Iarna nu se lasa dusa. In zilele viitoare, vremea se va raci brusc in toata tara. Duminica noaptea se vor inregistra pana la minus 8 grade Celsius, iar in primele doua zile de saptamana viitoare mercurul din termometre va cobori chiar si pana la minus 13 grade.

- Maine, in toata țara va ploua. Vantul va bate slab din nord-vest. La Briceni și Soroca termometrele vor inregistra cinci grade. Tot atatea vor fi la Balti. La Orhei vor fi sase grade Celsius. La Tiraspol se asteapta opt garade, iar la Leova cu un grad mai mult.

- Regimul termic va fi oscilant pe parcursul urmatoarelor doua saptamani (12 – 25 martie), la nivelul intregii tari, caracterizat de perioade cu temperaturi maxime cuprinse intre 10 si 18 grade Celsius, dar si intervale cu precipitatii insemnate cantitativ pe arii extinse, releva prognoza Administratiei…

- Astazi s-a dat startul ultimelor 4 zile de test dinaintea inceperii oficiale a sezonului in F1. Fața de saptamana trecuta vremea a fost exact cum se așteaptau inginerii sa fie, cu aproape 18 grade Celsius in aer și peste 31 de grade la nivelul pistei. Sebastian Vettel a fost cel mai rapid pilot al zilei.…

- Temperaturile vor creste in toata tara, incepand de miercuri, maximele ajungand pana la 16 grade, in Banat, au precizat pentru MEDIAFAX reprezentantii Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). „Temperaturile vor creste de la o zi la alta. Maine (marti, n.r.) va fi mai rece in Oltenia, Moldova,…

- Pentru aceasta saptamana, veștile pentru „dependenții” de soare nu sunt tocmai bune. Aproape toata saptamana va ploua, conform prognozelor furnizate de meteorologi. Astazi, minimele vor putea ajunge și pana la – 11 grade Celsius, insa acestea vor crește treptat in cursul saptamanii pana la 2 grade…

- Meteorologii anunta ca va fi polei in majoritatea zonelor tarii, in weekend, dar ca temperaturile vor creste usor in partea de sud, comparativ cu zilele anterioare. In Capitala va fi innorat, precipitatii mixte, iar temperaturile variaza intre 4 si -9 grade. "Pe parcursul zilei de sambata,…

- Gerul a pus stapinire pe toata țara noaptea trecuta. In raioanele de nord, mercurul in termometre a coborit pina la minus 20 de grade Celsius. Potrivit sinopticienilor, in aceasta dimineata, la ora 07:00, indicele confortului termic a fost intre minus 29 si minus 34 de grade. Cele mai scazute temperaturi…

- Valul de frig si precipitatiile sub forma de lapovita si ninsoare vor persista in urmatoarele zile in municipiul Bucuresti, iar temperaturile se vor situa intre minus 15 grade si minus 3 grade Celsius, reiese din prognoza meteo publicata, joi, de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Primavara a venit cu temperaturi extrem de scazute .„Este cel mai geros 1 martie de cand se fac masuratori meteo, adica din ultimii 60 de ani. In mai multe localitati, in special din sud, temperaturile in termometru au coborat la -10 grade Celsius insa minimele resimtite au fost intre -22 si -25 de…

- Temperaturi extrem de reduse s-au inregistrat in toata țara. La Slatina au fost minus 23, iar in Timișoara, minus 18 grade Celsius. Vești proaste vin și de la CFR, unde 110 trenuri au fost anulate in toata țara. Autostrazile sunt in continuare inchise, la fel și mai multe drumuri din Constanța și…

- Europa este cuprinsa de un val de ger, care a facut ca temperaturile sa scada sub valorile normale pentru finalul lunii februarie si a adus ninsoarea in locuri in care acest fenomen este o raritate. Oamenii de stiinta au descoperit ce se ascunde in spatele acestei stari neobisnuite a vremii…

- Dani Otil, simpaticul prezentator de la Neatza cu Razvan si Dani, a povestit cum arata casa lui. „Eu am centrala fixata pe 26 de grade Celsius, de cand a inceput iarna!”, a povestit norocosul matinal, care nu indura frigul, spre deosebire de colegii Flavia și Oprișan.

- Un copil de patru ani din Rusia a ieșit din casa in timpul nopții, unde temperatura era de -20 de grade Celsius și a adormit in zapada. Se pare ca baiatul era somnambul. Mama baiatului este cea care a facut descoperirea terifianta a doua zi, in jurul orei 6 dimineața. Mama…

- O avertizare cod galben de ger va intra in vigoare incepand cu duminica dimineata, pana saptamana viitoare urmand sa se inregistreze temperaturi cu 10-15 grade mai scazute decat ar fi normal pentru aceasta perioada din an. Meteorologii au emis si o atentionare cod portocaliu care va intra in vigoare…

- Gerul pune stapanire pe țara noastra incepand de duminica, atunci cand valorile termice vor scadea pana la -20 de grade Celsius, in mai multe regiuni din țara. Cel mai frig va fi la munte și in zonele joase. Alina Serban, meteorolog ANM, a declarat, potrivit observator.tv, ca deasupra tarii noastre…

- Orasul New York a inregistrat miercuri un record de caldura pentru luna februarie, cu o temperatura de peste 24 de grade Celsius, ce a fost masurata la inceputul dupa-amiezii in Central Park, a anuntat un meteorolog de la National Weather Service, citat de AFP.

- Cerul va fi variabil astazi in toata tara. La Briceni și la Soroca, se va inregistra minus un grad Celsius, in timp ce la Balți va fi cu un grad mai mult.La Orhei si la Chisinau maximele va fi un grad Celsius, iar la Tiraspol mercurul din termometre va indica minus un grad.

- Clujenii au parte de un început de saptamâna destul de mohorât, anunța meteorologii, fiind anunțate chiar și ninsori și lapovița.Luni, temperaturile vorfi cuprinse între 4 grade Celsius și -4 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros.Marți,…

- Cerul va fi in continuare acoperit de nori, in weekend. Temperaturile maxime, in judetul Alba, urca pana la 4-5 grade Celsius, iar pe timp de noapte, vor fi conditii de inghet. Sunt posibile si averse – ploi sau ninsori – vineri. Se mai insenineaza, partial, duminica, insa vremea ramane rece. La munte,…

- in Bucuresti, cerul va fi in mare parte senin, dar va fi ”soare cu dinti”. Minima zilei va fi de -3 grade Celsius, iar maxima de 7 grade Celsius. Vantul va sufla slab, cu 14 km/h. Desi nu vor fi precipitatii, nivelul de umiditate va fi ridicat, de 70%. In zona montana precipitatiile mixte vor favoriza…

- Astazi, in raioanele din nord sunt posibile ninsori, iar in restul tarii va ploua. Temperaturile vor varia intre trei si opt grade Celsius. Ziua, la Briceni si Soroca se vor inregistra trei grade Celsius, iar la Balti cu un grad mai mult.

- In București, sambata, 3 frebruarie, vom avea aproape 18 grade Celsius. Duminica, 4 februarie, temperaturile vor scadea, nu va fi doar senzația de la nivelul corpului. Vom avea temperaturi minime negative, de -2 grade Celsius, și maxima de 9 grade Celsius.

- ANM a anuntat vreme neasteptat de calda in zilele urmatoare, pana la 18-19 grade Celsius in unele zone, cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada. "In acest sfarsit de saptamana,...

- Angajatul RADET, care a suferit arsuri în urma unor lucrari la o conducta de termoficare, a decedat, marti, dupa ce a fost supus unei interventii chirurgicale, acesta având arsuri pe 97% din suprafata corpului, reiese dintr-un comunicat de presa trasmis de

- Consiliul Judetean Cluj informeaza participantii la trafic in legatura cu faptul ca, in cursul diminetii zilei de vineri, 26 ianuarie, pe raza judetului Cluj nu exista drumuri judetene blocate sau inchise traficului rutier, circulatia desfașurandu-se, pe majoritatea sectoarelor de drum, in conditii…

- Noaptea trecuta s-au inregistrat cele mai mici temperaturi din iarna aflata in derulare. Mercurul termometrelor s-a oprit la -19,1 grade Celsius in municipiul Suceava, dar cea mai coborata temperatura a fost la Radauti, -21,3 grade Celsius.Nici pentru noptile urmatoare temperaturile nu vor creste ...

- Prognoza meteo estimata pentru urmatoarele trei luni de catre Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Specialiștii instituției arata ca vom avea in continuare surprize din partea evoluției vremii și a fenomenelor meteorologice. Așadar, cei de la ANM anunța ca lunile februarie si martie vor fi…

- Vremea a fost apropiata de normalul tehnic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. In cursul nopții a nins pe arii extinse. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 3 l/mp, la Targu Lapuș. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari izolate de pana la 68 km/h in zona montana…

- Simona Halep si Ana Bogdan au aflat orele la care vor evolua, sambata, la Australian Open. Sportivele din Romania au fost programate in deschiderea zilei, atunci cand temperaturile la Melbourne sunt extrem de ridicate.

- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj va fi un sfârșit de saptamâna predominant noros, fiind anunțate și precipitații mixte sau ninsori.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 2 grade Celsius și -6 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros…

- Locul cu cele mai scazute temperaturi de pe glob s-a dovedit a fi un sat rusesc din Siberia Oimiakon. În luna ianuarie, temperaturile medii ajung la -50 de grade Celsius, însa recent termometrele au aratat -62 de grade Celsius. La sfârșitul lui 2017, a fost folosit…

- Daca inlocuiti un bec clasic, cu incandescenta, de 60W, cu un bec cu tehnologie LED, de 10W, care emite aproape acelasi flux luminos, economisiti 6 euro intr-un an, la o durata de folosire de trei ore pe zi, potrivit datelor dintr-un infografic prezentat recent de Eurostat, serviciul de statistica…

- Punctul de inghet familiar tuturor persoanelor este de 0 grade Celsius. Insa acesta nu este cel mai scazut punct existent. Apa ''extrem de rece'' este un tip de apa ce exista sub valoarea de o grade Celsius. In prezent cercetatorii au reusit sa obtina acest tip de apa in mai multe laboratoare. O echipa…

- Pretul gazelor pentru consumatorii casnici va fi majorat incepand cu 10 ianuarie 2018, astfel ca o factura medie va creste cu 4,8 lei pe an, potrivit unui comunicat remis luni de ANRE. Reprezentantii institutiei explica faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a prevederilor OUG 64/2016, respectiv…

- In timp ce americanii si multi europeni ingheata la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, situatia sta exact invers in Australia, scrie digi24.ro.In Sydney s-au inregistrat peste 47 de grade, ceea ce inseamna ca a fost doborat un record vechi de 78 de ani.

- In timp ce Statele Unite tremura sub gheata , in cel mai mare oras al Australiei a fost inregistrata, ieri, cea mai torida zi dupa 1939, la Penrith, in vestul zonei metropolitane Sydney. Caldura extrema i-a obligat pe organizatorii turneului international de tenis de la Sydney sa intrerupa meciurile,…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa furtuna care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA, informeaza presa ...

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA, informeaza presa internationala.

- Vremea in weekend va fi in general calda, cu temperaturi mai mari decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Sambata, de Boboteaza, maximele vor fi intre 8 si 14 grade Celsius, iar duminica temperatura va atinge si 15 grade in Bucuresti. Cerul va fi mai mult innorat in general, dar vor fi precipitatii…

- Vremea continua sa ne surprinda cu vesti bune. Craciunul a trecut si, desi cu totii asteptam sa ne bucuram de o ninsoare ca-n povesti, nu numai ca ea nu a venit, dar temperaturile din termometre au fost mult mai ridicate decat norma calendaristica. Iar, daca pana acum Romania a fost invaluita de un…

- Temperaturile inregistrate in unele zone din sudul Californiei au doborat, vineri, recordul de caldura pentru aceasta perioada, conform unui anunt al Serviciului american de meteorologie (NWS) din Los Angeles, citat sambata de DPA. ''Cu o temperatura maxima de 85 grade (Fahrenheit)…

- Ministerul Mediului si Resurselor Naturale din Canada a emis marti o avertizare de temperaturi scazute extreme valabila pentru cea mai mare parte a acestei tari, informeaza Xinhua. Temperaturile foarte...

- In prima luna a anului viitor, temperaturile medii lunare ale aerului vor fi in general apropiate de normal, posibil local mai ridicate in sud-est, sud si vest. Potrivit masuratorilor de specialitate, media multianuala lunara pentru luna ianuarie este de -2,1 grade Celsius, luandu-se in considerare…

- Pana la sfarsitul anului, vremea va fi linistita si mai calda decat ar fi normal in aceasta perioada. Va ninge destul de putin si in special la munte, spun meteorologii. Ianuarie si februarie, insa, vor veni cu viscol si ger naprasnic. Vom avea nopti in care temperaturile vor cobori pana la minus 20…

- Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica a anuntat vineri ca a majorat tariful pentru serviciile tehnologice de sistem cu 28%, adica cu 2,67 lei/MWh, pana la 12,06 lei/MWh, iar cresterea in factura finala catre populatie va fi de circa 0,6%.

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va încalzi ușor în zilele urmatoare, iar pâna în ziua de Craciun, minimele termice vor ajunge la valori pozitive.Vineri, 22 decembrie, temperaturile vor fi cuprinse între 1 grad Celsius și -5 grade Celsius. Cerul…