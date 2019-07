Factorul extern în campania prezidențială / ANALIZĂ Daca este adevarat ca s-a produs un furt masiv la alegerile europarlamentare, atunci este la fel de adevarat ca mobilul nu ar avea cum sa se reduca la o miza atat de puțin importanta. Am afirmat inainte de campanie – și continui sa afirm – ca cel mai important rezultat al europarlamentarelor este de natura psihologica. Alegerile pentru Parlamentul European și rezultatele oficiale ale acestora sunt deci destinate sa pregateasca altceva. Și in primul rand prezidențialele. Cine fura, daca fura, o face in baza unui intreg scenariu. De natura sa acopere frauda. Sa legitimeze rezultatul fraudat. In… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ludovic Orban a anunțat luni ca in cadrul Biroului Executiv al partidului a fost luata decizia convocarii Consiliul National al Partidului National Liberal in 8 august, la ora 16.00. Pe ordinea de zi a consiliului se afla mai multe puncte, printre care prezentarea raporturilor grupurilor parlamentare…

- Un numar semnificativ mai mare de tineri cu o mentalitate pro-europeana a votat in alegerile europene din 2019, potrivit sondajului Eurobarometru din toate cele 28 de state membre. Realizat in saptamanile dupa alegeri, aproape 28.000 de cetațeni din intreaga Uniune Europeana au raspuns la intrebari…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare se incheie sambata la ora 7,00. Conform legislatiei in vigoare, dupa incheierea campaniei electorale, se interzice difuzarea de mesaje electorale in format audio, vizual sau mixt pe ecrane digitale amplasate in locuri publice ori private, precum…

- Aproximativ 241 de milioane de europeni au fost expuși de dezinformarea promovata pe rețelele de socializare online de conturi provenite de Rusia, inainte de alegerile pentru Parlamentul European, sugereaza o noua analiza a companiei SafeGuard Cyber, relateaza site-ul cotidianului The Guardian, informeaza…

- Numarul sectiilor de votare din tara organizate pentru alegerile europarlamentare din 26 mai este de 18.730, informeaza Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Potrivit unei postari pe pagina de Facebook, Ministerul Afacerilor Externe a organizat in strainatate pentru acest scrutin 441…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare a inceput pe 27 aprilie 2019 și se va incheia pe 25 mai 2019, la ora 7.00. Potrivit Biroului Electoral Central, aproximativ 19 milioane de alegatori sunt așteptați la urne pe 26 mai, pentru a-i alege pe reprezentanții Romaniei in Parlamentul European.…

- Campania electorala pentru alegerile europarlamentare a inceput sambata, 27 aprilie. In cursa pentru un loc in Parlamentul European au intrat 13 formatiuni politice si trei candidati independenti. Campania electorala se incheie pe 25 mai, la ora 7.00, iar pe 26 mai are loc scrutinul pentru desemnarea…