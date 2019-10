Stiri pe aceeasi tema

- Facebook a anuntat luni noi masuri pentru combaterea dezinformarii, in perspectiva alegerilor prezidentiale americane care vor avea loc in noiembrie 2020, in aceeasi zi in care a dezvaluit eliminarea unei retele de conturi rusesti pe Instagram care aveau ca tinta alegatori americani, transmite Reuters.

- Klaus Iohannis transmite, pe Facebook, în prima zi oficiala de campanie electorala pentru alegerile prezidențiale, ca adevarata schimbare în România vine prin votul tuturor românilor care cred în "democratie, libertate, stat de drept, valori pro-europene, modernizare…

- Sectiile de vot pentru alegerile prezidentiale din Afganistan s-au inchis sambata in contextul unor acuzatii de frauda si al unei participari slabe, ceea ce creeaza temeri privind un rezultat incert care ar putea impinge aceasta tara si mai mult in haos, transmit Reuters si Xinhua potrivit Agerpres.…

- Casa Alba a incercat sa restranga accesul la notele despre discutia telefonica avuta de presedintele Donald Trump pe 25 iulie cu omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski, mentioneaza un avertizor de integritate din cadrul serviciilor secrete americane intr-un raport publicat joi de Congresul american,…

- Cei doi posibili rivali in alegerile prezidentiale din SUA din 2020, Joe Biden si Donald Trump, s-au atacat din nou sambata in legatura cu un caz controversat dezvaluit de un misterios avertizor de integritate asupra relatiilor lor cu Ucraina, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Alegerile prezidentiale din Algeria vor avea loc pe 12 decembrie, a anuntat duminica seara presedintele interimar Abdelkader Bensalah, intr-un discurs adresat natiunii, transmis de postul public de televiziune, informeaza AFP si Reuters preluate de agerpres. Data anuntata coincide cu termenul solicitat…

- Autoritatea statului rus de reglementare in domeniul comunicatiilor Roskomnadzor a declarat ca gigantii in domeniul tehnologiei Google si Facebook au permis distribuirea de reclame electorale duminica, zi de alegeri regionale in Rusia, in pofida faptului ca li s-a cerut sa interzica acest tip de…