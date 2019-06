Stiri pe aceeasi tema

- Ursus Breweries, cel mai mare jucator de pe piata berii din Romania, a finalizat o investitie de 22 milioane euro in extinderea capacitatii fabricii de productie din Brasov si Timisoara, a declarat un director in cadrul companiei, Robert Uzuna, potrivit news.ro.

- Deputatul PSD Arad Adrian Todor a adresat o intrebare ministrului Educației Naționale, Ecaterina Andronescu, legata de construcția noii școli din comuna Zadareni, proiect inceput in 2007, dar care a fost suspendat in 2013. „In anul 2007, in comuna Zadareni a inceput construcția unei noi cladiri pentru…

- ■ se urmareste dezvoltarea serviciilor sociale, medicale si educationale pentru 210 copii din Piatra Neamt Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a prezentat, intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri, 29 iunie, un nou proiect din domeniul social, propus spre a fi implementat in municipiul…

- In 10 ani de la infiintare, libraria online Libris.ro a expediat 2.3 milioane de comenzi catre 1.2 milioane de romani din intreaga lume. Pentru acest an, Libris.ro isi propune o crestere de 30% si depasirea pragului de 50 milioane de lei.Libris.ro a pornit in 2009, in perioada de criza, cu…

- Valoarea totala a contractului de execuție a lucrarii este de 5.044.659,32 lei, iar durata de implementare este de 24 luni. ”Este un proiect important ... The post Proiect de peste cinci milioane de lei intr-o localitate timișeana appeared first on Renasterea banateana .

- Intr-o informare trimisa redacției Curierul Național, cu privire la afirmațiile COTAR din articolul Cele 20 de milioane de euro pe an, din declarațiile UBER, sunt doar 26.000 de euro , oficialii UBER arata ca: „Informațiile avansate de COTAR sunt false. Uber și șoferii parteneri contribuie cu milioane…

- Alba Iulia va beneficia de 13 autobuze electrice achiziționate printr-un proiect național de reinnoire a materialului rulant pentru transport urban. Valoarea totala a acestui proiect depașește 43 de milioane de lei, din care puțin peste 850.000 de lei reprezinta contribuția orașului. Pe langa autobuze,…

- Piata imobiliara va inregistra in 2019 livrarea unui stoc nou de proprietati comerciale (retail, birouri, industriale) de aproape doua milioane metri patrati (mp), in crestere cu 37% fata de anul trecut, arata un raport lansat de Activ Property Services. Analiştii imobiliari anticipează că…