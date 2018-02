EY: Angajatorii din IT vor fi nevoiti sa creasca salariile brute cu 20%

Stiri pe aceeasi tema

- Corecțiile aduse „Revoluției fiscale” „Revoluția fiscala” continua… și este din ce in ce mai greu sa identificam beneficiile ei, atat din perspectiva veniturilor ce se doreau a fi colectate in plus la bugetul de stat in urma implementarii pachetului de masuri, dar și a incertitudinii, confuziei sporite…

- ”Revolutia Fiscala” continua si este din ce in ce mai greu sa identificam beneficiile ei, atat din perspectiva veniturilor ce se doreau a fi colectate in plus la bugetul de stat in urma implementarii pachetului de masuri, dar si a incertitudinii, confuziei sporite si nesigurantei pe care au generat-o…

- 240 mil. lei, asistenta pentru dezvoltare din partea Romaniei in 2016 Romania a acordat in 2016 finantare altor tari in special pentru: democrație și buna guvernare (63%), educatie (26%) si asistenta umanitara (9%). Aceste date rezulta din Raportul national privind asistenta oficiala pentru…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectul de Ordonața de Urgența prin care Guvernul va stabili ca salariile anumitor categorii de angajați nu vor scadea sub nivelul datei de 1 ianuarie 2018. Este vorba despre bugetarii care nu au norma intreaga, persoanele incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- In calitate de coordonator national al politicii de cooperare internationala pentru dezvoltare si in conformitate cu angajamentele internationale asumate de Romania pe linia transparentei in acest domeniu, Ministerul Afacerilor Externe a elaborat Raportul national privind asistenta oficiala pentru dezvoltare…

- Un cutremur s-a produs astazi, in jurul orei 15.00, in județul Argeș. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut o magnitudine de 2.2 grade pe scara Richter și s-a produs la o adancime de 5 km. Cel mai puternic seism din luna februarie, inregistrat…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a explicat, miercuri, la Parlament, cum va rezolva Guvernul problema salariilor din domeniul IT dar și a altor categorii precum persoanele cu dizabilitați, sezonierii și cei din cercetare. ”Statul va suporta diferența dintre contribuțiile pentru CASS,…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Principala organizatie de patroni cu firme mici si mijlocii (IMM) din Romania catalogheaza drept haos decizia Guvernului de a muta contributiile sociale de la angajator la angajat, intrata in vigoare de la 1 ianuarie 2018. De asemenea, 2 din 3 antreprenori cu microintreprinderi nu au majorat inca salariile…

- „Salariul mediu pe economie este o reflectie a mersului economiei si a cresterii economice. Daca si economia, si salariile, cresc in acelasi ritm, atunci este minunat. Doar ca, in conditiile noilor reglementari fiscale care ingreuneaza tot ce inseamna mediul de business, de la antreprenori la corporatii,…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dăncilă anunţa, în plenul Parlamentului, că în această săptămână…

- Romania a beneficiat in perioada 2007-2017 de fonduri europene de aproximativ 45,7 miliarde euro, reprezentand anual in medie 2,8% din PIB, iar ca valoare neta, luand in considerare si contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile au fost de 30,4 miliarde euro, respectiv 1,8% din PIB in medie pe…

- Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a vorbit, luni, la audierea in comisii, despre cateva dintre prioritatile MAE si despre pozitionarea ministerului in relatia cu partenerii straini. "Noi nu facem la nivelul Ministerului de Externe politica de partid,…

- Circa 54% dintre clientii Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajatilor, astfel incat acestia sa beneficieze de aproximativ aceleasi salarii nete ca cele din 2017, potrivit unei analize realizate de compania care activeaza pe piata de externalizare a proceselor de HR, relateaza…

- Smartree: "Jumatate dintre firme maresc salariile brute" 54% dintre clienții companiei de resurse umane Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajaților, astfel incat ei sa beneficieze de aceleași salarii nete precum cele din 2017. Smartree proceseaza 600.000 de angajați anual…

- Pensiile speciale ale pensionarilor din MAI se platesc doar de la bugetul de stat, adica din taxele si impozitele platite obligatoriu de toti contribuabilii din Romania. Pensia speciala medie bruta din MAI a fost in 2017 de 3.924 de lei, reiese din datele Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului de…

- Pensiile speciale ale politistilor, jandarmilor, pompierilor ISU, dar si ale celorlalti profesionisti din cadrul Ministerului de Interne au costat bugetul de stat 2,85 de miliarde de lei in 2017, arata datele oficiale comunicate pentru ECONOMICA.NET de catre oficialii Casei de Pensii Sectoriale a MAI.Pensiile…

- Printre noutațile din sistemul de invațamant, in 2018, este și faptul ca salariile cadrelor didactice vor fi asigurate din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale și nu prin primarii, cum era pana acum. Acest lucru inseamna ca Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) a devenit principal…

- CALCULATOR SALARII 2018. Potrivit directorului firmei, Victor Dragomirescu, au fost identificate 7 scenarii de calcul pentru actualizarea salariilor, dupa decizia Guvernului de a transfera cea mai mare parte a contribuțiilor ociale de la angajator la angajat: Unii angajator sa pastreze salariile…

- Premierul Mihai Tudose a spus la Romania TV cu cat vor creste salariile romanilor de la 1 ianuarie 2018: "Nu putem vorbi de legea salarizarii fara trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Paradigma in care legea a fost scrisa si trecuta prin parlament pe care guvernul e obligat…

- Anul 2018 vine cu multe modificari de fiscalitate importante atat pentru firme cat si pentru persoanele fizice, majoritatea de neinteles pentru toata lumea. Ce este, insa, si mai grav, este ca modificarile respective nu sunt definitive, adica forma finala a legii prin care sunt instituite nu a fost…

- „Ordonanta lasa o portita pentru angajatorii care aveau niste probleme cu niste angajati, sa poata sa scape de ei mult mai usor. Poate sa se intample si treaba asta si sa se majoreze salariul preferential, de exemplu. Respectivul angajat este pus in fata faptului implinit: poate sa aleaga sa ramana…

- Cutremur in apropierea Vulcanilor Noroioși, județul Buzau. Potrivit Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc aseara, la ora 21:41, la o adancime de 23 de kilometri. Potrivit INFP , seismul a avut magnitudinea de 2,7 grade pe Richter si s-a produs…

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a precizat ca salariile nete ale angajatilor din Primaria Deva vor scadea cu 20% de la 1 ianuarie 2018, deoarece, in lipsa resurselor, conducerea institutiei nu poate majora salariile brute pentru a compensa efectul trecerii contributiilor sociale la angajati.…

- Salariile brute ale angajatilor Combinatului ArcelorMittal Galati vor creste cu 20%, pentru protejarea salariilor nete, in timp ce negocierile privind contractul colectiv de munca anul viitor continua, transmite compania.“ArcelorMittal Galati va creste cu 20% salariile brute pentru a proteja…

- Dedeman Bacau, retailerul de bricolaj cu peste 10.000 de angajati, a transmis ca va mari salariile brute ale angajatilor, dupa transferul contributiilor de la angajator la angajat, pentru ca veniturile acestora sa nu fie afectate negativ anul viitor. Cea mai mare companie antreprenoriala…

- Doar doua companii din top 10 angajatori majoreaza salariile brute cu 20% Milioane de angajati nu stiu daca de la 1 ianuarie vor mai avea aceleasi salarii ca in 2017. ZF a intrebat zeci de companii ce vor face. Desi a trecut mai bine de o luna de când, prin ordonanta de guvern, taxele sociale…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3.5 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineața in judetul Vrancea la 127.4km, la ora 05:24:22. Reamintim ca Vrancea a fost zguduita de un seism și iero, dar și luni, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter s-a produs in aceasta dimineata in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la ora locala 4:28, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 141 de kilometri in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade pe sacra Richter s-a produs in aceasta dimineața, in jurul orei 4.28, in județul Buzau, la 141 km, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). In aceasta luna, in Romania au avut loc 6 cutremure in zona seismica Vrancea…

- Blue Air estimeaza pentru acest an o cifra de afaceri de 400 milioane euro si aproximativ 5 milioane de pasageri transportati, indicatori in crestere cu peste 35% fata de 2016, a declarat Gheorghe Racaru Director General al companiei, cu ocazia aniversarii a 13 ani de existenta a transportatorului…

- Citeste si: Companiile de stat din judete - pe pierderi, cele din subordinea ministerelor - pe profit „Inventarul“ angajatilor de la stat, cel mai bine pazit secret al Romaniei. Restructurarea si eficientizarea sistemului public se izbesc de re­zistenta unor ministere si in­stitutii, care isi iau ca…

- De la 1 ianuarie 2018, vom vorbi doar de trei contribuții sociale ce trebuie platite la stat: doua dintre ele vor fi platite integral din salariul brut al angajatului (CAS și CASS), iar una va reveni exclusiv angajatorului (contribuția asiguratorie de munca). Cele doua contribuții sociale datorate…

- Cei peste 2.200 de angajați ai Minisiterului Afacerilor Externe (MAE) vor obține cele mai mari salarii medii din ministere, in 2018. Aceștia vor avea anul viitor salarii medii de aproximativ 10.300 de lei net pe luna, cu 12% mai mult decat anul acesta, potrivit calculelor facute de ZF.ro, pe baza informațiilor…

- Bugetul de stat pe 2018 intra saptamana aceasta in dezbaterea Guvernului. Vicepremierul Marcel Ciolacu a declarat intr-o intervenție la Europa FM , ca se spera ca investitiile sa fie mai mari cu peste 25%, fața de anul acesta. Premierul Mihai Tudose a discutat, luni, cu vicepremierul Marcel Ciolacu…

- ♦ Scenariul luat in calcul de Guvern in elaborarea bugetului pentru 2018 prezinta o imbunatatire semnificativa a pietei muncii in anii care urmeaza. Astfel, numai in 2018 se vor crea peste 200.000 de noi locuri de munca, iar salariul mediu pe economie va ajunge la 2.600 de lei net pe luna, cu 11% mai…

- Un cutremur cu magnitudine 3,4 s-a produs duminica in Vrancea, conform Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul a avut loc la ora 3:49, la o adancime...

- Letonia si Romania s-au situa anul trecut pe ultimele locuri in Uniunea Europeana (UE) la ponderea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare (R&D) in produsul intern brut (PIB), arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Eugen Teodorovici: Romania se poate incadra in deficitul de 3% din PIB Senatorul PSD, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, ca Romania se poate incadra in tinta de deficit de 3%, insa trebuie analizat daca este un semnal de alarma pozitia Comisiei Europene, a Fondului Monetar International si a Bancii…

- Dezbaterile principale in institutiile europene se articuleaza in prezent in principal asupra modului in care vor arata politicile europene dupa anul 2020, odata cu inceperea urmatorului cadru financiar multianual al Uniunii Europene, intrucat acest cadru va fi influentat semnificativ de noile provocari…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3 grade pe scara Richter s-a produs in noaptea de miercuri spre joi, in zona seismica Vrancea, județul Vrancea, la ora locala 2:11, potrivit Institutului Național de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul a avut loc la o adancime de 75,1 kilometri,…

- Pericolul consecintelor nefaste ale proiectului Split TVA nu a trecut. Ce trebuie sa stiti Oamenii de afaceri, crezand ca problema Split TVA e ca si rezolvata, si-au indreptat atentia catre alte probleme fiscale de actualitate, dar „pericolul consecintelor nefaste ale proiectului nu a trecut”, atentioneaza…

- Oamenii de afaceri, crezand ca problema Split TVA e ca si rezolvata, si-au indreptat atentia catre alte probleme fiscale de actualitate, dar „pericolul consecintelor nefaste ale proiectului nu a trecut”, atentioneaza, intr-un comentariu, expertul fiscal Alex Milcev, Partener in cadrul EY Romania.…

- Angajatorii din România sunt obligați sa intre, de azi, în negocieri colective cu privire la nivelul salariilor nete de la 1 ianuarie 2018, ca urmare a transferului contribuțiilor sociale la angajați. Astfel, la o saptamâna de la adoptarea noilor modificari…

- Romania a cheltuit, in 2016, suma de 3,675 miliarde de lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, totalul cheltuielilor reprezentand 0,48% din produsul intern brut (PIB), din care 0,27% pentru sectorul privat și 0,21% pentru sectorul public, reiese din datele Institutului Național de Statistica…

- Dupa ce Ordonanta de Urgenta privind modificarea Codului Fiscal a fost adoptata in sedinta de Guvern, aceasa masura a creat dispute in randul populatiei, fiind tot mai multi romani ingrijorati de aceste noi masuri. Actul normativ prevede transferul contributiilor de la angajator la angajat si scaderea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 pe scara Richter s-a produs in noaptea de marti spre miercuri, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora locala 1:11, potrivit Institutului National de Cercetare- Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INFP). Seismul s-a produs la o adancime de 126,3 kilometri,…

- ”De la 1 ianuarie 2018 o sa avem 1% pe cifra de afaceri. Pe actualul sitem, acesta complicat, la buget vin 2,4 miliarde de lei. Intrebarea: o sa vina mai mult sau mai puțin? O sa vina mai mult! IMM-urile, asta inseamna 394,000 de IMM-uri, pana in 500,000 de euro cifra de afaceri. Și mai sunt…

- "In premiera, pot sa va confirm faptul ca avem in vedere o construcție bugetara pentru anul viitor la care ne-am adresat și Ministerului de Finanțe. (...) Va anunț de o propunere a noastra de creștere de 20% pentru finanțarea acestui program", a declarat președintele CNAS. El a afirmat ca,…

- Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei, organizatie care reuneste peste 2.000 de companii romanesti si multinationale private cu activitate pe piata locala, care angajeaza peste 600.000 de oameni si genereaza anual afaceri de peste 50 miliarde de euro, a transmis un mesaj dur Guvernului cu privire…