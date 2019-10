Extinderea Uniunii Europene, blocată. Ce țări au interzis în UE Extinderea Uniunii Europene, blocata. Ce țari au interzis in UE Liderii UE nu au reusit sa ajunga la un acord in privinta inceperii negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord si Albania, la reuniunea Consiliului European, a anuntat presedintele Lituaniei Gitanas Nauseda. "Există o anumită dezamăgire. Trebuie să recunoaştem că nu am reuşit să ajungem la un consens pentru că trei state au refuzat să invite cele două ţări să deschidă negocierile", a declarat presei şeful statului lituanian, scrie AFP, preluată… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

