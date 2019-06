Stiri pe aceeasi tema

- O expozitie inedita despre ''Justitia in Arta, Arta Justitiei'', cu lucrari realizate de elevi ai Liceului de Arta ''Regina Maria'' Alba Iulia, a fost organizata, in cadrul unui parteneriat de educatie juridica, de Curtea de Apel (CA) Alba Iulia, care a marcat astfel…

- La implinirea a 500 de ani de la trecerea in istorie a lui Leonardo da Vinci, unul dintre cei mai de seama reprezentanti ai Renasterii italiene, personalitate complexa considerata un adevarat geniu al umanitatii, care este onorata cu evenimente majore in Italia si Franta, arhitectul si artistul Mihai…

- Aproape 100 de persoane au sarbatorit printr-o plimbare prin centrul Bucureștiului ziua naționala a portului tradițional din Romania, care este aniversata in fiecare an in a doua duminica din mai. In zi de sarbatoare, doamnele și-au etalat iile țesute cu multa migala pe care le prețuiesc atat de mult.…

- Ieri seara, Ion Tiriac si-a sarbatorit onorabila varsta de 80 de ani printr-o petrecere fastuoasa, organizata la Muzeul Prado din Madrid. Printre invitati s-a numarat si gimnasta Nadia Comaneci.

- Ion Țiriac a implinit azi 80 de ani și și-a sarbatorit ziua la Madrid, in Spania, acolo unde deține turneul care se desfașoara in aceste zile. Ion Țiriac a vrut sa le ofere o zi speciala prietenilor sai și, dupa o zi petrecuta prin Madrid și la turneul de tenis, aceștia au fost invitați la o cina speciala,…

- Sanatate și sa veniți la cat mai multe turnee! - este mesajul trimis de Simona Halep lui Ion Țiriac, cu ocazia aniversarii a 80 de ani. Simona, Nadia și Ilie Nastase au petrecut cu Țiriac intr-o sala impresionanta a Muzeului Prado din Madrid.

- Expoziția cu tema „Muzeul Papușilor. Personajele Commediei dell'Arte” va putea fi vizitata începând de joi, 9 mai, în salile de expoziții temporare ale Muzeului de Arta din Cluj-Napoca situate la parter (la stânga intrarii principale). Exponatele sunt…

- Muzeul Prado din Madrid marcheaza 200 de ani de existența cu o expoziție extraordinara a unui celebru artist elvețian. Lucrarile acestuia sunt expuse in cele mai vizitate sali ale muzeului, fața in fața cu capodoperele altor mari artiști.