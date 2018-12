Stiri pe aceeasi tema

- O expoziție de fotografie-document și fotografie de arta, unica in lume, a fost deschisa, in acest week-end, in tunelul de cale ferata al fostei “mocanițe”, lung de 745 metri, de la Govajdia, la 15 kilometri de Hunedoara. Expoziția, organizata de Sergiu Țenț, prin Asociația Alternative Rurale, a…

- Centenarul Marii Uniri va fi marcat și printr-o serie de expoziții care surprind intr-un mod inedit file din istoria municipiului Alba Iulia. O astfel de expoziție, denumita „File de istorie – Alba Iulia, Orașul de Jos – Hotel Apulum” va fi deschisa in 30 noiembrie 2018, la ora 20,00, fiind realizata…

- Centrul Național de Informare și Promovare Turistica Dej in colaborare cu Asociația ,,Exploratorii Transilvaniei’’, organizeaza cu ocazia celebrarii Centenarului Marii Uniri și incheierii Primului Razboi Mondial, o expoziție de 40 de fotografii de epoca, reprezentand ipostaze de pe front. Expoziția …

- Liceul de Arte „Constantin Brailoiu“ din Targu Jiu, impreuna cu Asociația pentru Democrație, Educație, Respect (ADER), organizeaza Concursul de fotografie „100 de ani intr-o fotografie“. Organizatorii doresc sa contribuie la promovarea conștiinței și identitații naționale in randul tinerilor, importanța…

- Momentul zero este acea fractiune de timp pe care o experimentezi atunci cand te afli intre doua spatii perceptive. Cel negativ, in care linistea si calmul te atrag intr-o stare perplexa de anxietate si incertitudine, si cel pozitiv, in care se intampla o rasturnare de situatie, un impuls de a-ti controla…

- Un barbat din Alabama, SUA, a induiosat internetul prin gestul sau. El s-a oferit sa tina in brate copilul de cateva luni al unei straine, in timp ce femeia completa un formular, in sala de asteptare a unui cabinet medical.

- O expozitie inedita are loc in aceste zile, in capitala. In contextul aniversarii Centenarului Marii Unirii, Muzeul Memoriei, o platforma on-line care strange amintirile publicului, va avea prima expozitie...

- O expozitie de fotografie-document dedicata reginei Maria, un eveniment inscris in seria proiectelor de diplomatie publica dedicate Centenarului Marii Uniri si incheierii Primului Razboi Mondial, va fi vernisata la Bruxelles, in Belgia, miercuri,...