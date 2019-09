Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Cultural Romano-Israelian, in parteneriat cu Muzeul Satului „Dimitrie Gusti”, va invita duminica, 1 septembrie, ora 14.00, la vernisajul expozitiei „Istoria kibbutz-urilor din Israel”. Expozitia cuprinde 22 de tablouri de marime 80×100 cm in care sunt prezentate imagini, insotite de o scurta…

- Expozitia "Un pas urias catre Luna/A Giant Leap to the Moon", dedicata aniversarii a 50 de ani de la aselenizare, a fost vernisata, vineri, la Muzeul National de Istorie a Romaniei. Ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, a afirmat, la vernisajul expozitiei, ca aceasta aniversare "a devenit unul dintre…

- Mai mulți copaci vor fi plantați vineri la Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”, cu ocazia zilei de naștere a regelui Thailandei, Rama X, arata MEDIAFAX.Cu ocazia sarbatoririi celei de-a 67-a aniversari a Zilei de Naștere a regelui Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun (Rama X),…

- Bucurestenii sunt invitati sambata si duminica, la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti", la "Iarmarocul de Sfantul Ilie". Evenimentul, menit sa refaca atmosfera vechilor petreceri campenesti...

- Expozitii, film documentar, concerte si ateliere de creatie fac parte din actiunile organizate la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" in cadrul Targului de Sfintii Apostoli "Petru si Pavel", organizat in perioada 28-30 iunie potrivit news.roCu aceasta ocazie, sub titlul "Icoana ortodoxa…

- Expozitii, film documentar, concerte si ateliere de creatie fac parte din actiunile organizate la Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" in cadrul Targului de Sfintii Apostoli "Petru si Pavel", organizat in perioada 28-30 iunie.

- Muzeul National al Satului "Dimitrie Gusti" invita publicul, luni, 24 iunie, de la ora 11,00, sa intre in povestea plina de magie si de frumusete a Sanzienelor, prin aducerea in atentie a traditiilor si obiceiurilor acestei zile. "Ca in fiecare an, Muzeul National al Satului readuce in…

- Cea de-a doua editie a Festivalului Iei, care reuneste expozitii de costume populare, proiectii de filme romanesti si concerte, se va desfasura sambata si duminica la Casa Artelor "Dinu Lipatti". Potrivit unui comunicat al organizatorilor, transmis miercuri AGERPRES, festivalul va incepe…