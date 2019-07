Expert: baietii destepti din energie s-au reapucat de treaba. Cat ii va costa asta pe romani Gazele romanesti tranzactionate pe bursa au atins un pret record pentru luna iunie, iar asta ne va costa pe toti, in perioada imediat urmatoare.



De regula, gazele naturale - inclusiv cele din productie interna - se ieftinesc vara. Motivul: atat populatia, cat si cea mai mare parte a industriei le consuma in cantitati mai mici. Iar o cerere redusa atrage dupa sine si o scadere a pretului gazelor vandute pe bursa.



In 2019, insa, situatia pietei de gaze este mai complicata decat in anii precedenti. Motivul: odata cu adoptarea OUG 114, pretul gazelor romanesti destinate consumului… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

