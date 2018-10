EXIT POLL rezultate REFERENDUM FAMILIE 6 octombrie cifre Incepand cu 08:00, ora de ora, va vom transmite rezultatele EXIT - POLL in urma raspunsurilor cititorilor DC News. Stați cu noi pentru a vedea cum voteaza oamenii! De asemenea, de pe DC News veți putea afla cele mai importante informații despre referendumul pentru redefinirea familiei. Așadar: cum ați votat sau cum aveți de gand sa votați? Raspunsul il așteptam AICI. Așadar: cum ați votat sau cum aveți de gand sa votați? Raspunsul il așteptam AICI. Intrebarea de la referendum Romanii sunt chemati sa se pronunte cu 'Da' sau 'Nu' asupra intrebarii: "Sunteti de acord cu Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei in forma adoptata de Parlament?". … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

