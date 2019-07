EximBank, lider pe piaţa factoringului de export 'EximBank a reusit anul trecut sa convinga tot mai multe companii ca are capacitatea de a genera solutii financiare flexibile si avantajoase care raspund preocuparilor de optimizare a cash-flow-ului si de finantare, administrare si colectare a creantelor, lucru care, iata, ne propulseaza pe prima pozitie in topul bancilor care ofera servicii de factoring de export. In ultimii patru ani, ne-am concentrat pe extinderea si rafinarea ofertei de produsele complementare finantarii, iar performanta inregistrata pe zona de factoring de export vine sa demonstreze corectitudinea principiilor pe care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

