Ramona Olaru a divorțat. Colega de platou a lui Razvan și Dani a mers astazi la notar pentru a semna actele care o separa in mod oficial de soțul sau. Ramona Olaru, in varsta de 30 de ani, și soțul sau, Bogdan Olaru, au decis sa mearga pe drumuri separate dupa o relație de 5 ani și un mariaj de 3 ani. Decizia, se pare, a fost luata de Ramona, in urma mai multor incercari de reechilibrare a relației dintre ea și soțul sau. Firi diferite, caractere diferite, cei doi nu au reușit sa mai gaseasca un numitor comun și astfel au decis ca cea mai buna soluție pentru liniștea lor este desparțirea: „Ramona…