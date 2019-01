Stiri pe aceeasi tema

- Mihai Stoica a dezvaluit ca nu ar fi putut lucra cu Dan Alexa, un apropiat al familiei Anamaria Prodan - Laurentiu Reghecampf. "Eu nu intelegeam ce-l recomanda pe Alexa ca sa ajunga la noi, pentru ca la momentul asta pe Teja il recomanda jocul prestat de Gaz Metan. Cand mi-a spus Gigi Becali…

- Laurentiu Reghecampf a anuntat ca nu poate veni la FCSB deoarece are doua oferte uriase in momentul de fata, dintre care una din campionatul Germaniei. "Da, este adevarat. Am alte ganduri in momentul de fata. Am doua oferte foarte avantajoase pentru mine si, in momentul de fata, pot sa ma…

- Infrangerea FCSB-ului cu CFR Cluj, 0-2, va fi mai mult ca sigur ultimul meci al lui Nicolae Dica pe banca FCSB-ului scrie gsp.ro.Rezultatele dezamagitoare și faptul ca CFR s-a distanțat la 6 puncte par sa fie elementele care il determina pe Gigi Becali sa-l inlocuiasca pe Dica, dupa un an…

- In luna octombrie, turcii au decis sa-i rezilieze contractul, iar acum Cristi Tanase e liber si se antreneaza singur. Fotbalistul spune ca nu e interesat de o revenire in Romania si astepta un semn tot din Turcia. "Am reziliat contractul cu Eskisehirspor, dar nu o sa ma intorc in Liga 1. Am…

- Anamaria Prodan s-a reunit cu soțul ei și a plecat recent in Dubai. Cei doi se vor intoarce impreuna in Romania, dupa ce Laurențiu Reghecampf și-a dat demisia de la echipa de fotbal pe care o antrena.

- Conform documentelor obținute de nemții de la Der Spiegel și care au ajuns și in posesia Gazetei Sporturilor, in dimineața zilei de 20 septembrie 2013, la baza de antrenament a FCSB și-au facut apariția doi ofițeri de control doping de la UEFA. Aceștia au venit pentru o verificare inopinata…

- Decizie grea luata de Laurențiu Reghecampf. Soțul Anamariei Prodan a incheiat colaborarea cu echipa de fotbal Al Wahda, din Emiratele Arabe Unite. Soțul impresarei de fotbal nu ar mai fi suportat ce se intampla la echipa și a decis sa incheie colaborarea cu Al Wahda. Chiar daca avea un salariu foarte…

- Impresara a trecut in ultimii ani prin mai multe internari de urgența, dupa ce a acuzat dureri de cap, scrie wowbiz.ro. De altfel, in urma cu cateva luni, aceasta a intrerupt filmarile de la „Gospodar fara pereche" din cauza unei stari de rau. Citeste si Anamaria Prodan, prima reactie dupa…