Ciprian Tatarusanu (33 de ani) traverseaza o perioada neagra in cariera sa de fotbalist! Transferat in aceasta vara de la FC Nantes la Olympique Lyon, portarul roman are probleme mari in Franta. Goalkeeper-ul a pierdut lupta pentru titularizare cu Anthony Lopes (28 de ani) si risca sa fie scos din circuitul echipei nationale.