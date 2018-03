Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Badea, fostul acționar al lui Dinamo, a gasit grupul de investiții din Orientul Mijlociu care negociaza cu Negoița preluarea clubului, iar Adrian Thiess este intermediarul. Ionel Danciulescu a dat și el detalii despre negocierile pe care Ionuț Negoița le poarta cu noii investitori: "Am vorbit…

- Cand vine vorba de petrecut in cluburi de fițe, nu mai exista dușmanii. Nici chiar intre steliști și dinamoviști. Fiul lui Cristi Borcea, Patrick, și ginerele lui Meme Stoica, Dan Petrache, impart chiar și aceeași limuzina pusa la dispoziție de milionarul dinamovist. Episodul s-a petrecut chiar in clubul…

- Grupul petrolier anglo-olandez Shell a anuntat joi seara vanzarea activelor sale upstream din Noua Zeelanda catre grupul austriac OMV, proprietarul OMV Petrom, pentru 578 milioane de dolari, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Florin Bratu, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca "probabil" actionarul majoritar Ionut Negoita este dispus sa vanda gruparea alb-rosie. Intrebat daca are informatii privind o eventuala vanzare a clubului catre un grup de investitori britanici, Florin…

- Așa cum Spynews.ro a anunțat, in exclusivitate, in aceste momente, clubul Dinamo București este ținta familiei Borcea. Nu prin Cristi Borcea, ci prin fiul acestuia, Patrick, cel care va obține, imediat cum afacerea se va parafa, postul de președinte al clubului de fotbal al ”cainilor roșii”.

- Gigi Becali, cel care tine legatura cu Cristi Borcea, aflat în închisoare, ca urmare a condamnarii în Dosarul Transferurilor, a anuntat ca fostul actionar al lui Dinamo a fost grav afectat de vestea ca echipa din Stefan cel Mare a ratat

- Fostul antrenor de la Dinamo a spus ca l-a vizitat de mai multe ori pe Borcea și ca omul de afaceri este afectat de faptul ca echipa antrenata de Florin Bratu a ratat play-off-ul. Potrivit lui Țalnar, Borcea este tot mai decis sa investeaca la Dinamo și-l va numi pe fiul sau in conducerea echipei, așa…

- UiPath, leader in Enterprise Robotic Process Automation (RPA), a obținut o finanțare Seria B de 153 milioane de dolari, dupa un an cu o creștere record. Runda de investiție este condusa de Accel – investitorul principal al primei runde, caruia i s-au alaturat doi noi finanțatori, CapitalG și Kleiner…

- „Black Panther", cel de-al 18-lea film din universul Marvel, cu o distributie de actori afro-americani in frunte cu Chadwick Boseman, continua sa domine box-office-ul nord-american, cu incasari de 65,7 de milioane de dolari in al treilea weekend de proiectii in cinematografe si de 501,1 de milioane…

- Antrenorul Mircea Rednic e liber de contract dupa ce s-a despartit de cei de la Mouscron. "Puriul" va avea o pauza scurta, in care va suporta doua operatii, si apoi va reveni in Belgia. Totusi, tehnicianul a tinut sa precizeze de ce s-a despartit de Dinamo in 2016 si s-a aratat suprins ca Florin…

- Dinamo s-ar putea desparți azi de Vasile Miriuța, iar pe lista lui Ionuț Negoița sunt Florin Bratu, Dan Alexa, Gigi Mulțescu, Toni Conceicao și Ionuț Chirila. Dintre antrenorii care i-ar putea lua locul lui Vasile Miriuța, Florin Bratu și Gigi Mulțescu au comentat situația de la echipa și au comentat…

- Dinamo a ratat calificarea in play-out dupa ce a pierdut cu Astra, 0-2, in ultima etapa din sezonul regulat. Dupa meci, Vasile Miriuța a anunțat ca va discuta cu finanțatorul Ionuț Negoița despre posibila sa plecare și ca daca șeful de la Dinamo va dori, va pleca. Totuși, președintele Alexandru David…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Cristi Borcea a decis sa revina in fotbal imediat ce va fi liberat din inchisoare. El doreste sa se intoarca in actionariatul lui Dinamo, alaturi de Nicolae Badea, cel care se afla intr-un litigiu cu Ionut Negoita, actualul patron al trupei din Soseaua Stefan cel Mare. Fratii Becali se intorc…

- Alegerile de la Federația Romana de Handbal, pentru un mandat de patru ani al președintelui, dar nu numai, au fost gazduite de o sala spațioasa și eleganta de la hotelul RIN, din cartierul bucureștean Vitan, stabiliment aparținand acționarului majoritar al echipei de fotbal Dinamo, Ionuț Negoița. La…

- Cea mai mare parte a calatorilor romani nu stiu ca au dreptul la despagubiri in cazul in care zborul lor are intarzieri sau este anulat. Anul trecut, s-au inregistrat 782 de incidente care au condus la situatii neplacute pentru pasageri – pierderea zborului de legatura, pierderea unor zile de concediu,…

- Ne-am obișnuit sa credem ca tumorile canceroase sunt o urmare a stilului de viața modern, a toxinelor care patrund in corpul nostru pe diferite cai. Cea mai noua descoperire a cercetatorilor arata ca boala a existat din cele mai vechi timpuri. In Africa de Sud s-a descoperit un os afectat de cancer…

- FCSB-Lazio are o miza mare pentru roș-albaștri: calificarea le-ar aduce doua milioane de euro, cat consuma rivala istorica in jumatate de sezon! Steliștii trateaza duelul cu Lazio mai mult ca pe unul de prestigiu, insista ca titlul in Liga 1 ramane obiectivul principal, insa "dubla" europeana are o…

- Duminica seara va avea loc un nou protest in Piata Victoriei din Capitala. Nemultumirea principala a celor care vor manifesta este legata de efectele revolutiei fiscale. Evenimentul este anuntat pentru intervalul orar 18:00 – 23:00 și se intituleaza „Treziti-va! Salariile scad, inflatia creste!” „Milioane…

- La licitatie nu s-a prezentat nimeni interesat sa cumpere la acest pret, a anuntat lichidatorul judiciar al FC Rapid SA, Mihai Florea, care a precizat ca nimeni nu a trimis nici o oferta scrisa, desi in anuntul licitatiei se mentionase ca se pot face avansa sume si sub pretul de pornire al licitatiei.…

- Adrian Cristea (34 de ani), fost jucator la Dinamo și FCSB, a vorbit despre situația ingrata in care se afla echipa alb-roșie și nu a ezitat sa-i critice pe Cosmin Contra și Adrian Mutu pentru politica manageriala impusa in "Ștefan cel Mare" vara trecuta. "S-au luat niște decizii greșite. Cosmin Contra…

- Gigi Becali a detvaluit ca a jucat timp de patru luni la juniorii lui Dinamo. "Eu am jucat fotbal la Dinamo in tinerete. Stateam aproape de stadion si am fost 3-4 luni acolo. M-am antrenat acolo. Era antrenor Tanase Dima. Nu am fost niciodata un suporter infocat, n-am avut microbul fotbalului.…

- "Acum 6 luni mi s-a propus sa iau CFR si acum doua luni Dinamo. A fost Paszkany la mine la palat: 'Ai doua echipe, iei titlul sigur'", spunea Becali, marți seara, în emisiunea Digi Sport Special. La scurt timp, Arpad Paszkany a infirmat ca i-ar fi propus cu seriozitate…

- Gigi Becali a facut dezvaluiri incredibile. Gigi Becali a pierdut procesul si trebuie SA PLATEASCA. Cine este personajul care l-a invins de doua ori IN JUSTITIE "Mi s-a propus și mie Dinamo, inainte. Dar nu pot face așa ceva. Prima data mi-a fost propus CFR, a fost Paszkany la mine.…

- In prezent, Cristi Borcea (48 de ani) se afla dupa gratii, unde iși executa condamnarea primita in „Dosarul Transferurilor”. Dar, fostul președinte executiv al „cainilor” este gata sa reintre in organigrama clubului din Ștefan cel Mare, și spera sa-l aduca la echipa și pe Victor Pițurca, informeaza…

- Ioan Andone, fostul tehnician al lui Dinamo, a criticat in termeni duri situația lui Dinamo, lansand un atac subtil la adresa finanțatorului Ionuț Negoița. "Falcosul" a rememorat situația traita in sezonul precedent, cand clubul l-a vandut pe Dorin Rotariu inainte de primul meci oficial din 2017. …

- Fostul și posibilul viitor șef al clubului ar urma sa aduca și trei oameni de afaceri din Italia ca sa investeasca.Apar tot mai multe detalii despre o posibila revenire a lui Cristi Borcea in Ștefan cel Mare. Fostul conducator e așteptat inapoi la Dinamo dupa ce va fi eliberat, lucru care…

- George Becali, finanțatorul lui FCSB, a facut o dezvaluire importanta in aceasta dimineața. Conform latifundiarului, Cristi Borcea va reveni la Dinamo imediat dupa ce va ieși din inchisoare. "Vreau sa va spun ceva in premiera, ceva ce n-am mai spus. Am vorbit cu finul Borcea, a plans de bucurie cand…

- Un fond de investitii de capital de risc, care vizeaza startup-uri inovatoare din Romania, cu un buget initial de 26 milioane de euro, a fost lansat recent. Am stat de vorba cu administratoul acestui fond pentru a vedea ce conditii trebuie sa indeplineasca firmele care vor finantare, cum o pot obtine…

- De ce ar putea renunța Ionuț Negoița la Dinamo: ”Daca se intampla asta, la revedere!”. Ioan Andone este de parere ca Ionut Negoita se va retrage de daca nu reuseste sa intre in play-off. Antrenorul in varsta de 57 de ani spune ca Negoita n-ar putea sa treaca peste o asemenea dezamagire. Dinamo este…

- Gigi Becali, patronul FCSB, a discutat cu Cristi Borcea despre revenirea acestuia la Dinamo și a dezvaluit ca fostul acționar al echipei roș-albe nu vrea sa mai investeasca in fotbal. "Eu am vorbit cu Borcea. Nu revine in fotbal. Mi-a zis «Chiar daca imi da cineva clubul gratis nu ma mai bag. Pai am…

- Mihaela Borcea traiește o noua poveste de dragoste. Ea și Sorin, angajatul ei, au tot fost vazuți impreuna de mai multe ori, in situații …extra-profesionale, dar de fiecare data ea a negat o eventuala relație. Asta pana in weekendul trecut, cand fosta soție a lui Cristi Borcea a decis sa nu se mai ascunda. …

- Adrian Mutu a plecat la finalul anului trecut la FRF pentru a ocupa funcția de manager sportiv, insa pana atunci acesta a incercat sa caute cumparator pentru clubul Dinamo unde ocupa aceeași funcție. "Briliantul" a incercat sa-l convinga pe omul de afaceri roman, Simon Maurer, sa ia clubul din Ștefan…

- In plin razboi intre Ionuț Negoița și Nicolae Badea, Dinamo ar putea primi cat de curand un sprijin nesperat care sa o ajute sa-și regaseasca stralucirea pierduta in ultimii ani. Un grup de suporteri pune la cale un plan revoluționar prin care sa preia definitiv echipa din mainile lui Negoița și Badea,…

- CFR Cluj a anunțat azi transferurile lui Valentin Costache și George Țucudean, fotbaliști veniți de la Dinamo, respectiv Viitorul Constanța. Pentru ambii ardelenii au platit sume considerabile. Valentin Costache (19 ani) a venit la CFR Cluj in schimbul a 750.000 de euro. Mijlocașul ofensiv era considerat…

- Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa, intr-un dosar legat de insolventa clubului de fotbal. In acelasi dosar au mai fost trimisi in judecata…

- Ionuț Negoița, acționarul majoritar al lui Dinamo, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel București pentru complicitate la bancruta frauduloasa, anunța Agerpres. Dosarul e legat de insolvența clubului de fotbal, iar printre cei trimiși in judecata se numara avocatul Valentin…

- Ionut Negoita si avocatul sau, Valentin Cristian Gheorghita, au fost trimisi in judecata, vineri, pentru complicitate la bancruta frauduloasa, respectiv bancruta frauduloasa, in dosarul ce vizeaza insolventa clubului Dinamo, anunta Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti (PCAB). Procurorii…

- Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti au dispus, vineri, trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Ionut Negoita, acuzat de complicitate la bancruta frauduloasa si pe avocatul Valentin Cristian Gheorghita de la Baroul Bucuresti, pentru bancruta frauduloasa in dosarul…

- Cristi Borcea s-a intors dupa gratii, dupa ce a avut o permisie de 5 zile, pentru a petrece sarbatorile alaturi de familie. Fostul actionar al lui Dinamo arata foarte bine, el aparand in fata presei cu o gluga pe cap. Cristi Borcea a fost zambitor atunci cand a iesit din arest, dupa ce a primit permisia…

- Fostul actionar al FC Dinamo, Nicolae Badea, a declarat, vineri, pentru News.ro , ca are promisiunea actualului patron al gruparii bucurestene, Ionut Negoita, ca ii va da banii datorati din vanzarea actiunilor in momentul in care va gasi un cumparator pentru club. “Domnul Negoita are acea datorie in…

- Intr-un interviu acordat in exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor, Ionuț Negoița a ironizat ideea ca Ciprian Marica sa preia Dinamo, iar fostul atacant a ținut sa-i ofere o replica. Deși nu ia in calcul sa preia Dinamo, Marica susține ca nici Ionuț Negoița nu a calculat suficient de bine decizia de…

- Vasile Miriuța, antrenorul lui Dinamo, și-a facut deja planurile pentru a doua parte a sezonului și i-a transmis finanțatorului Ionuț Negoița ce jucatori vrea sa aduca. Miriuța vrea sa transfere doar jucatori romani, iar cei mai mulți dintre aceștia au trecut prin curtea lui Dinamo. Patrick Petre, Daniel…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 65,7 milioane de lei Primariei Sibiu pentru pentru achizitia a 50 de autobuze noi, cu emisii reduse. Finantarea face parte din programul SMART al BERD (Romania Framework for Sustainable Mobility and Access to Road Transport),…

- Decembrie a venit cu un cadou neasteptat pentru fostul actionar de la Dinamo! Sefii Penitenciarului Jilava i-au acordat o permisie de cateva zile lui Cristi Borcea. Aflat la inchisoare de mai bine de trei ani, dupa condamnarea definitiva in Dosarul Transferurilor, iubitul Valentinei Pelinel a fost…