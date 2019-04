EXCLUSIV: Eliberat din arest de şefii mamei, deşi a fost prins cu heroină Tanarul tocmai aducea puternicul si scumpul drog de la Bucuresti, pentru a-l plasa pe piata din Iasi, potrivit unor surse judiciare. Mai mult, un prieten al acestuia, drogat, se afla la volanul masinii. Un echipaj de Politie de la rutiera a observat mersul sinuos al autoturismului si l-a tras pe dreapta. Soferul, un tanar de 31 de ani, se afla sub influenta drogurilor. Prietenul sau, fiul grefierei, a incercat sa ascunda in pripa cele cateva sute de doze in (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

