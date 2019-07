EXCEDENT bugetar. Elena Cristian: O veste bună pentru pensionari „Sunt date preliminare, dar cu cifre oficiale verificate din doua surse: Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii. Sunt date comunicate de Guvern. Vorbim de un prim excedent din 2007 incoace, dupa o perioada de 12 ani. Vorbim de 218 milioane de lei, excedentul bugetului de pensii in trimestrul 2 al anului in curs. Se poate observa ca cel mai mare deficit a fost undeva in 2015. Au fost deficite importante din 2007 incoace. Tot ce sper pentru ca noua lege a pensiilor sa fie implementata este ca acest excedent sa creasca. Este o veste buna pentru pensionari”, a declarat Elena Cristian… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

