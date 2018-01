Exatlon. Echipă războinici - Echipă faimoși. Cine a CÂȘTIGAT Inceputul a fost unul emoționant dat fiind faptul ca participanții și-au luat la revedere de la familie și au plecat in cea mai dura provocare a vieții lor. Apoi a urmat duelul. Iata cum s-a desfașurat: Proba 1 - Duelul baieților: Vladimir Draghia (Echipa faimoșilor) vs. Alexandru (Echipa razboinicilor). 0-1 pentru Razboinici. Proba 2 - Duelul fetelor: Anca Surdu (Echipa faimoșilor) vs. Alina (Echipa razboinicilor). 1-1, Anca Surdu a caștigat proba. Proba 3 - Giani Kirița (Echipa faimoșilor) vs Radu (Echipa razboinicilor). A fost 1-2, Giani a pierdut in fața lui Radu. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rafaela - studenta, Diana Alexandra - antrenor, Ionuț Ștefan - student, Bogdan Antonio - inginer, Anca Carmen - liber profesionist, Alexandru Gabriel - dansator, Alina Florentina - antrenor personal, Radu - bucatar, Ionuț Liviu - inginer și Mariana - sportiva fac parter din Echipa razboinicilor.…

- Douazeci de concurenți bine antrenați, doua echipe, pe de-o parte, Echipa Faimoșilor, formata din zece vedete, și Echipa Razboinicilor, formata din oameni obișnuiți, dar care practica intens activitați sportive, au inceput deja filmarile in Republica Dominicana și așteapta cu nerabdare startul competiției…

- Chris Neal, goalkeeper-ul lui Fleetwood Town, si-a asigurat pizza pe anul 2018, dupa ce a castigat un pariu cu sponsorul echipei. Mai exact, sponsorul Papa John's i-a promis portarului de 32 de ani al formatiei din liga a treia engleza, ca, daca isi va mentine poarta intacta in duelul cu Leicester,…

- Incepand de duminica seara, un nou reality-show cu un format international va putea fi urmarit in Romania, la postul Kanal D. O echipa a vedetelor, din care fac parte mai multi sportivi cunoscuti, se va lupta cu o echipa a oamenilor obisnuiti, in cadrul unor probe care pun la incercare abilitatile…

- Procesul dintre Andreea Berecleanu și Doina Gradea, director al Televiziunii Romane, pare sa se fi incheiat. Tribunalul București a decis, in sfarșit, cine a caștigat procesul, dupa de vedeta Antenei 1 a facut apel la deciziei data anul trecut de Judecatoria sectorului 2.Instanța decis in…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a aratat entuziasmata de startul pe care l-a avut in acest an, castigand turneul de la Shenzhen atat la simplu, cat si la dublu, si i-a fost recunoscatoare partenerei sale Irina-Camelia Begu. "Multumesc, Shenzhen Open, pentru aceasta saptamana minunata.…

- Perechea Simona Halep/Irina Begu au câștigat, azi, titlul în proba de dublu din cadrul turneului WTA de la Shenzhen, desfașurat pe hard și dotat cu premii în valoare de 626.750 de dolari. Româncele s-au impus, scor 1-6, 6-1, 10-8, în fața cehoaicelor Barbora Krejcikova…

- „Faimosii“ si „Razboinicii“, cele doua echipe care se vor lupta in Republica Dominicana, se pregatesc de competitia Exatlon, ce va incepe duminica aceasta la Kanal D. Cei de acasa ii vor putea vota pe concurenti in timpul concursului.

- Simona Halep vs Irina Begu 6-1; 6-4 In primul set, Halep a caștigat 5 game-uri la rand, de la 1-1 (reușind doua break-uri). Setul secund a fost echilibrat, Begu reușind un break, punandu-i mai multe probleme adversarei; cu doua break-uri drept replica, Halep a caștigat partida. Simona a evoluat foarte…

- „Faimoșii” și „Razboinicii”, cele doua echipe care se vor lupta in Republica Dominicana, se pregatesc de Exatlon. Cei de acasa ii vor putea vota pe concurenți in timpul concursului.

- Anda Adam si-a luat zborul spre Republica Dominicana, dar nu intr-o vacanta, asa cum s-ar crede, ci cu scopuri combative. Artista va filma pentru reality-show-ul „Exatlon“ de la Kanal D, care pune fata in fata, la probe sportive demne de o Olimpiada, doua echipe puternice: pe de-o parte, Echipa Faimosilor,…

- Zece oameni obișnuiți și zece vedete se lupta pentru 100.000 de euro. ”Dear friends, De maine incepe distractia! ???? Plecam spre Republica Dominicana unde ma asteapta experienta vietii mele. Cu minimul de confort, sunt provocata sa-mi testez si depasesc limitele! Nu voi avea acces…

- Simona Halep incepe noul an in forta. Simona Halep a caștigat, luni, fara emoții meciul disputat in primul tur al turneului WTA de la Shenzhen, impotriva americancei Nicole Gibbs (110 WTA), scor 6-4, 6-1. Sportiva a declarat ca se bucura de faptul ca a reusit sa inceapa primul ei an pe locul I WTA cu…

- In dimineața zilei de 1 ianuarie 1959, dictatorul Fulgencio Batista a fugit din Cuba in Republica Dominicana, renunțand astfel la putere. Prin fuga sa “Revoluția Cubaneza”, condusa de Fidel Castro și Che Guevara, a invins și a instaurat primul regim comunist din emisfera vestica. Lovitura de grație…

- Alexis Pinturault a castigat etapa de la Bormio, in Italia, a probei de alpina combinata din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin.Sportivul francez a urcat pe prima treapta a podiumului, el fiind urmat, in ordine, de italianul Peter Fill si norvegianul Kjetil Jansrud.

- In provincia chineza Hebei a avut loc campionatul Mondial de snowboard. Competiția la masculin a fost dominata de catre sportivii din Japonia.In varsta de 20 de ani Ayumu Hirano a devenit campion mondial in proba de half-pipe acumuland 97,75 de puncte.

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu si rusoaica Alena Fomina au castigat proba de dublu a turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari,...

- Jucatoarea romana de tenis Mihaela Buzarnescu si rusoaica Alena Fomina au castigat proba de dublu a turneului ITF de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), dotat cu premii totale de 100.000 de dolari, sambata, dupa 6-4, 6-3 cu principalele favorite, Lesley Kerkhove (Olanda)/Lidia Morozova (Belarus).Buzarnescu…

- Robert Glința (21 de ani) a cucerit medalia de bronz in proba de 100 de metri spate, la Campionatele Europene de natație in bazin scurt de la Copenhaga. Timpul romanului legitimat la Dinamo a fost 49.99, care a reprezentat totodata și un record național. Medalia a fost decernata de Camelia Potec. Aurul…

- In aceasta seara, de la ora 21:30, se disputa ultimul meci din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal. Norvegia si Rusia, cele mai puternice echipe ramase in competitie, se infrunta pentru a stabili ultima semifinalista. Duelul va fi liveSCORE pe GSP.RO si in direct la TV Telekom…

- Japonezul Ayumu Hirano si americanca Chloe Kim s-au impus in etapa a doua a Cupei Mondiale de snowboard in proba de half-pipe, competitie desfasurata in statiunea Copper Mountain din Statele Unite ale Americii.

- Austriacul Marcel Hirscher a caștigat proba de slalom din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin. Concursul din statiunea franceza de la Val-d'Isere s-a desfasurat in condițiile unor caderi abundente de zapada.

- Norvegianul Aksel Lund Svindal a caștigat sambata proba de coborare de la Beaver Creek (Colorado), contand pentru Cupa Mondiala de schi alpin la masculin, fiind cronometrat cu 1.40,46 secunde. A fost a patra victorie pentru Svindal la coborâre într-o Cupa Mondiala, prima în…

- Americanca Mikaela Shiffrin, 22 de ani, a caștigat proba de coborare de sambata de la Lake Louise (Canada), contand pentru Cupa Mondiala feminina de schi alpin, fiind inregistrata cu timpul de 1.22,75. Este prima victorie a lui Shiffrin la coborâre, ea dominând de cinci sezoane…

- CHEFI LA CUTITE. Chefii au urmarit cu sufletul la gura punctele pe care jurații le-au oferit fiecarei farfurii. Chef Scarlatescu a avut o mare problema. Motivul? Tatal lui Ionuț, din echipa, lui Bontea, a fost destul de exigent. CASTIGATOR CHEFI LA CUTITE 2017: Mai este doar un pas pana la…

- Dobrogea Sud a castigat aseara returul cu Magdeburg la Constanta, dar a pierdut calificarea in grupele Cupei EHF, intr-un final dramatic. Invinsi cu 27-25 in Germania, Toma si compania s-au impus cu 27-26 in Sala Sporturilor! A fost un meci eveniment pentru handbalul masculin constanțean, revenit în…

- Procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Vrancea au cerut prelungirea masurilor preventive in dosarul traficantilor de droguri din blocul G2 din Cartierul Bahne din Focșani. Cererea procurorilor de prelungire a masurilor preventive pentru cele sapte persoane cercetate in dosar,…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud au pornit, vineri, spre Germania, acolo unde vor incerca sa tina piept nemtilor de la Magdeburg, una din cele mai valoroase echipe din Europa, intr-o partida din turul trei preliminar al Cupei EHF, ultimul inaintea grupelor. Duelul are loc duminica, 19 noiembrie, de…

- Tavi Colen și fiul sau, Mario(10 ani), au caștigat aseara cea de-a șasea ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, iar cei 7.000 de lei obținuți de ei au fost donați deja lui Ionuț, un baiețel cu grave probleme de...

- Tavi Colen și fiul sau, Mario(10 ani), au caștigat aseara cea de-a șasea ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, iar cei 7.000 de lei obținuți de ei au fost donați deja lui Ionuț, un baiețel cu grave probleme de sanatate.

- Neamtul Felix Neureuther a castigat prima etapa a probei masculine de slalom din cadrul Cupei Mondiale de schi alpin. Sportivul in varsta de 33 de ani s-a impus in concursul ce s-a desfasurat in apropierea orasului Levi din Finlanda.

- CS Mioveni a luat numai un punct in meciul jucat acasa cu Sportul Snagov. Duelul a fost unul dramatic, iar argesenii au irosit in final de meci sansa de a obtine toate cele trei puncte, dupa ce au ratat o lovitura de la 11 metri. Echipa din Mioveni a deschis scorul prin Ayza in minutul 45, dar actul…

- Ediția de aseara a fost spectaculoasa, iar in meniul emisiunii culinare s-au regasit rasturnarile de situație, voia buna, farfuriile excepționale și degustarea in ritm de note muzical oferita de Taraful de la Clejani.

- Horia Tecau a urcat pe pozitia a 8-a in clasamentul mondial de dublu, dupa semifinala atinsa la Paris alaturi de Jean Julien Rojer. Tecau si Roger au pierdut dramatic in semifinalele turneului de la Paris, in fata lui Dodig si Grannolers Pujol, scor 6-3, 5-6, 9-11. Cei doi au pierdut astazi finala in…

- Echipa ”Cinci ca Unu”, așa cum s-au autointitulat cele cinci vedete care au participat la ediția de duminica a Fort Boyard a obținut cea mai mica suma din concurs de pana acum. Echipa formata din George Vintila, Cosmina Pasarin, Andrei Stoica, Anna Lesko și Cornel Ilie a reușit sa ajunga la comoara…

- Perechea Timea Babos (Ungaria)/Andrea Hlavackova (Cehia) a castigat, duminica, proba de dublu din cadrul Turneului Campioanelor de la Singapore. Babos si Hlavackova, favoritele numarul trei, au dispus in marea finala de cuplul Kiki Bertens (Olanda)/Johanna Larsson (Suedia), scor 4-6, 6-4, 10-5.

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Constanta va evolua sambata, 28 octombrie, in deplasare, in fieful CSM-ului Targoviste, in etapa a ll-a a Ligii l. Duelul se anunta unul extrem de intens, ambele formatii pasind cu dreptul in noua editie de campionat, inregistrand succese concludente. Constantencele…

- A fost o dimineața superba pentru Anca Vetrak din Salaj, o ascultatoare fidela a Virgin Tonic. Astazi Bogdan, Shurubel și Ionuț au avut de dat premiu chiria pe un an, adica 3000 de euro. Mecanismul a fost simplu: am planuit sa strigam un nume la radio, iar fiecare concurent inscris și strigat sa aiba…

- Andreea Ibacka a avut cea mai grea proba la Fort Boyard. Actrița a fost nevoita sa stea suspendata la 30 de metri inalțime, pentru a caștiga o cheie. Din pacate, vedeta nu a reușit, insa soțul ei a susținut-o pana la capat. Andreea Ibacka a demonstrat ca este o femeie puternica. Nu i-a fost teama…

- Echipa covasneana a deschis scorul in minutul 16, prin Astafei, care a inscris printr-un sut din intoarcere din interiorul careului. Egalitaea a fost restabilita in minutul 27, cand brazilianul Wallace a inscris cu capul dupa un corner. Juventus a preluat conducerea in minutul 59, cand Mazarache a…

- Brașovul duce lipsa de fotbal, traind probabil cea mai acuta criza din istorie la acest capitol. Pentru prima data in 100 de ani, orașul de la poalele Tampei nu are o echipa in eșaloanele naționale, mulțumindu-se astfel sambata de sambata cu jocuri din "Județeana". Liga Suporterilor Stegari, adica fanii…

- Procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Vrancea au cerut instanței de judecata prelungirea mandatelor pentru persoanele arestate preventiv sau la domiciliu intr-un dosar de trafic și consum de droguri. Printre acestea se numara și persoane care locuiesc in Blocul G2 din Cartierul Bahne. Magistrații de la…

- Moment extrem de trist la Gala Colosseum Vikings de la București. Adverasrul luptatorului roman Bogdan Stoica nu a mai putut urca in ring din cauza decesului tatalui sau. Moment extrem de trist la Gala Colosseum Vikings de la București. Adverasrul luptatorului roman Bogdan Stoica nu a mai putut urca…

- La sfarșitul saptamanii trecute, Civica Sport Center a gazduit un numar de patru partide din Liga Companiilor, contand pentru etapele a IX-a și a X-a. Daca Valexin și AD Auto Total au caștigat clar meciurile disputate, intalnirile Rovalstone – Ecuator și Taco Loco – Comtransport au fost ...

- ASU Politehnica Timișoara a obținut astazi cea mai prețioasa victorie de pana acum. ”Baieții in ghete” le-au oferit susținatorilor cele mai frumoase momente, reușind sa o invinga, in fine, și pe UTA Arad, scor 2-1. Cornel Predescu și Danuț Bilia au marcat golurile victoriei alb-violete. Duelul vesticelor…

- Claudia Pavel a fost greu incercata in aceasta ediție de Fort Boyard. Alaturi de Lia Bugnar, a participat la un coșmar pus la cale de Chef Sadique. Dupa proba cu cilindri, bruneta de la ex-Cream a fost nevoita sa manance o tartina cu un ou extrem de vechi. Claudia a avut dificultați in aceasta proba,…

- Lia Bugnar a dovedit ca are calitați nebanuite, duminica seara, la Fort Boyard. S-a luptat pentru echipa ei, „Dubioșii”, și a reușit sa caștige o cheie. Actrița a reușit sa treaca de proba care presupunea sa se agațe de tot ce este in jurul ei dar sa nu atinga pamantul. La sfarșitul probei, Lia Bugnar…

- Claudia Pavel a fost concurentul care a startul ediției de duminica, 15 octombrie, a Fort Boyard, Bruneta de la ex-Cream a alunecat in proba cu cilindri. Claudia nu a reușit sa-și atinga obiectivul, așa ca dupa prima proba,”Dubioșii” nu au obținut nicio cheie in cea mai urmarita competiție a anului.…

- Irina Begu a caștigat turneul WTA de la Tianjin (China), in proba de dublu, alaturi de italianca Sara Errani. Cele doua le-au invins in finala, cu 6-4, 6-3, pe favoritele 3 ale turneului dotat cu premii totale de 426.750 dolari - Dalila Jakupovic (Slovenia)/Nina Stojanovic (Serbia).

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Irina Begu și italianca Sara Errani a caștigat, duminica, titlul in proba de dublu a turneului WTA de la Tianjin (China), dotat cu premii totale de 426.750 dolari, dupa 6-4, 6-3 cu favoritele numarul trei, Dalila Jakupovic (Slovenia)/Nina Stojanovic…