Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PMP Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj pe pagina de Facebook, catre romani, in care arata ca ”degeaba le cresc salariile, pensiile si ajutoarele sociale, daca nu au autostrazi, cai ferate, porturi si aeroporturi moderne” și precizeaza ca prea putini politicieni isi asuma actiunea…

- Soțul Magdei Vasiuliu a facut anunțul in prag de sarbatori, dupa ce prezentatoarea tv a postat un mesaj pe contul de socializare, in care iși anunța fanii cia vrea sa iși transporte cei doi patrupezi, in Italia. Magda Vasiliu a postat un mesaj pe Facebook, unde a cerut ajutorul unui veterinar, pentru…

- "Impreuna cu Anatol Șalaru si Constantin Codreanu am fost in Republica Moldova, la Balti, cel mai mare oras dupa Chisinau. In acest oras, din 1990 si pana acum, alegerile au fost castigate numai de partide pro-ruse. Dezbaterea pe care am organizat-o a fost legata de Unirea Republicii Moldova…

- Igor Dodon, președintele Republicii Moldova, intr-o postare pe pagina de Facebook, scrie ca mai multe comisii din cadrul Consiliului Societații Civile cer declararea lui Traian Basescu persona non-grata in Moldova.

- Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societatii Civile pe linga Presedintele Republicii Moldova au desfasurat sedinte pe marginea actiunilor desfasurate pe teritoriul Republicii Moldova de catre cetateanul roman Traian Basescu, anunta Dodon pe contul sau de Facebook. "Aceste comisii solicita…

- Mai multe comisii din cadrul Consiliului Societații Civile pe linga Președintele Republicii Moldova solicita inițierea procedurii de declarare persona non-grata a fostului președinte Roman, Traian Basescu pe teritoriul Republicii Moldova, anunța NOI.md Anunțul a fost facut de șeful statului, Igor Dodon,…

- Potrivit reprezentantilor IPJ Mures, barbatul de 55 de ani a plecat de acasa in urma cu doua zile. Vazand ca nu se mai intoarce, familia a anuntat Politia si imediat au inceput cautarile. Barbatul din satul Glajarie, comuna Gurghiu, judetul Mures, nu este cunoscut cu probleme psihice…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, afirma ca reactia Departamentului de Stat al SUA fata de propunerile de modificare a legilor Justitiei este fara precedent, aratand ca este important ca in Romania sa fie pastrat un sistem democratic, cu institutii independente puternice."Comunicatul…

- Raportul prezentat de Reteaua Siriana pentru Drepturile Omului (SNHR) arata ca 24.746 de femei si-au pierdut viata in Siria din cauza confruntarilor armate, incepand din martie 2011. Regimul sirian este responsabil pentru uciderea a 20.919 femei, potrivit ONG-ului, iar fortele ruse - care…

- Potrivit datelor obtinute de Consulatul General al Romaniei la Szeged, in microbuzul implicat in accident se aflau opt romani, ‎dintre care trei romani au decedat si cinci cetateni romani au fost raniti. "Cei cinci cetateni romani raniti au fost transportati la o unitate medicala din proximitate,…

- "An de an, pe 3 octombrie, Presedintele Iohannis serbeaza, alaturi de comunitatea germana din Romania, in curtea Ambasadei Germaniei la Bucuresti, Ziua Nationala a Germaniei. Aceasta data marcheaza Ziua Reunificarii Germaniei de Est cu Germania de Vest, dupa ce natiunea germana a fost divizata, fara…

- Intrebat daca a primit un plic suspect, Iordache a spus: „La Comisia juridica. Au anuntat staff-ul. Nu l-am vazut. Nu a ajuns la mine”. „E un plic, s-a primit la Comisia juridica. M-au anuntat si le-am spus sa respecte procedura. Nu stiu ce este in el. Sa verifice”, a adaugat Iordache, adaugand…

- "Am urmarit cu surprindere marea dezbaterea organizata de Grupul de Dialog Social si mi-a sugerat ceva ingrozitor. Am crezut ca vad o scena din Coreea de Nord, in care cetatenii, in pofida neajunsurilor, preamaresc regimul. L-am vazut pe Ludovic Orban la acea jelanie, cum, in fata procurorului sef,…

- Locuitorii din catunul Albinen, in cantonul elvetian Valais, sunt dispusi sa scoata bani din buzunar pentru ca satul lor sa nu se depopuleze. In Albinen au ramas doar 240 de oameni, iar numarul copiilor e prea mic pentru ca scoala din sat sa mai functioneze. Ca urmare, localnicii au cerut…

- Incident diplomatic major in capitala Basarabiei, Chisinau! O deputata din Romania si presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, au fost cei implicati. Deputata PMP de Prahova, Catalina Bozianu, aflata in vizita in Republica Moldova, a confundat coloana lui Dodon cu cea a lui...Traian Basescu.Citește…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, crede ca actual șef de stat de peste Prut, Klaus Iohannis, nu va veni în R. Moldova la invitația lui Igor Dodon, transmite agora.md Declarația lui Basescu vine în contextul în care acum câteva saptamâni…

- Acel moment cand tare iți dorești Unirea, dar habar n-ai ce presupune aceasta. Mulți dintre noi, inclusiv cei care se bat cu pumnul in piept de romani ce sunt, habar nu au ce presupune Unirea. In ultimul timp, aud des declarații pompoase aș spune eu, precum ca Marea Unire va face sa ne trezim peste…

- Potrivit secretarului general al Guvernului japonez, Yoshihide Suga, noile sanctiuni vor ingheta activele a noua organizatii si a 26 de cetateni din Coreea de Nord. ”Programele nucleare si balistice nord-coreene reprezinta o amenintare presanta cum nu s-a mai vazut pana acum. Actiunile sale…

- Igor Dodon sustine ca Romania nu are resurse financiare suficiente pentru a-si putea asuma o eventuala Unire. De asemenea, presedintele tarii a mentionat ca nici SUA, nici UE nu va oferi bani pentru unirea a doua tari, proces care ar urma sa destabilizeze situatia regionala si sa provoace si alte…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat, într-un interviu acordat agenției de presa ruse TASS, ca România nu are bani pentru un proiect atât de costisitor precum unirea cu Republica Moldova, informeaza Agerpres. Igor Dodon mai sustine ca, în discuțiile…

- Persoanele decedate sunt incarcerate, pompierii intervenind pentru scoaterea acestora. Alte doua persoane, aflate in celelalte masini, au fost evaluate de medici, nefiind necesare ingrijiri medicale. Citeste si: Suceava: Cinci tineri au murit dupa ce masina in care…

- "Azi, am fost la Chisinau pentru a participa la constitutirea organizatiei de tineret a Partidului Unitatii Nationale (PUN), al carui presedinte de onoare sunt. Este in politica noului partid unionist atragerea masiva a tinerilor din Republica Moldova, cu sprijinul carora se poate realiza…

- In luna noiembrie, la Chișinau va avea loc ședința comuna a Guvernelor din Republica Moldova și Romania, a anunțat, la București, ambasadorul Republicii Moldova, Mihai Gribincea. Anunțul a fost facut in cadrul conferinței „Excelența in business”, organizata de Camera Bilaterala de Comerț și Industrie…

- Fostul președinte al României, Traian Basescu, spune ca rolul sau politica moldoveneasca, în calitate de președinte de onoare al Partidului Unitații Naționale (PUN), este sa convinga cât mai mulți cetațeni sa susțina unirea celor doua state românești, România și Republica…

- România și Republica Moldova are nevoie de reunificarea statelor, susține fostul președinte român Traian Basescu. El a avut astazi o întâlnire cu studenții facultații de științe politice a Universitații de Stat din Moldova, transmite radiochisinau.md Fostul președinte…

- In timp ce la București am asistat la un o piesa de teatru cu final previzibil, meciul Tudose- Dragnea, la Chișinau, PSRM partidul lui Igor Dodon președintele pro-rus a cerut ca fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, sa fie declarat persona non-grata.Intr-un comunicat de presa, aceștia…

- Intr-o declaratie facuta publica de formatiune, socialistii isi motiveaza solicitarea prin faptul ca Traian Basescu s-ar implica in treburile interne ale statului.PSRM nu precizeaza insa care sunt actiunile lui Traian Basescu pe care le considera interventie „in treburile interne ale unei…

- 'PSRM solicita declararea ex-președintelui Romaniei, Traian Basescu, care intervine in treburile interne ale unei țari suverane, persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova', se spune in declarația socialiștilor moldoveni, data publicitații in Tribuna.md, insa fara a se face referiri la acțiuni…

- Problema transnistreana împiedica Republica Moldova în vederea unei integrari în Uniunea Europeana, susține fostul președinte român Traian Basescu, transmite radiochisinau.md El a declarat în cadrul unui club de presa ca reunificarea celor doua state de pe malurile…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, a declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX, ca soferul autoturismului implicat in accident a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. ”O tanara in varsta de 17 ani a fost accidentata pe B-dul Decebal din Baia…

- In contextul in care presedintele SUA, Donald Trump, a criticat frecvent Teheranul din cauza activitatilor balistice, amenintand cu retragerea din Acordul atomic din 2015, Theresa May si Donald Trump au avut o conversatie telefonica, iar premierul britanic a subliniat importanta ca acordul sa fie…

- Gigantii din Sillicon Valley au descoperit ca zeci de mii de dolari au fost cheltuiti pe reclame de catre agenti rusi ce aveau ca scop raspandirea dezinformarii prin intermediul produselor companiei Google, conform unor persoane ce au vorbit in conditii de anonimat. Descoperirea facuta de…

- Purtatorul de cuvant al IPJ Dambovita, Adelina Torcica, a declarat ca accidentul s-a produs pe DN 72, in afara localitatii Ion Luca Caragiale. "Din primele verificari se pare ca soferul ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, s-a izbit de un cap de pod si s-a rasturnat intr-un…

- Purtatorul de cuvant al ITM Hunedoara, Sorin Istrate, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca ITM va cerceta evenimentul din prisma unui accident colectiv de munca. ”Un coleg de la serviciul din Petrosani al ITM, inginer minier specializat, a coborat si in mina alaturi de echipa de…