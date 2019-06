Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii au inceput sa aduca schimbarea pozitiva in comunitațile lor prin sport. Evenimentele sportive de strangere de fonduri sudeaza comunitațile și le ofera oamenilor ocazia sa faca parte din schimbarea pe care și-o doresc. Primul eveniment de fundraising comunitar din Craiova – Semimaratonul Craiovei …

- O campania internationala de strangere de fonduri pentru salvarea frescei bisericii de lemn de la Ursi din judetul Valcea a fost lansata, iar suma necesara finalizarii actiunii de restaurare este de 12.000 de euro.

- Ediția din 2019 Alba Fest se va desfașura in perioada 7-9 iunie in inima Transilvaniei, la Alba Iulia, și va reuni mai mulți artiști din topurile muzicale de la noi din țara. Carla’s Dreams, Antonia, Lidia Buble, Lora sunt cap de afiș anul acesta. Daca nu ți-ai facut inca planuri pentru inceputul verii,…

- Editia 2019 a treia a ultramaratonului "Autism 24h Marea Neagraldquo; se va desfasura sambata, 4 mai, pe nisipul din statiunea Mamaia, in organizarea Centrului Psihologic "Marea Neagraldquo;, si are ca scop promovarea dreptului la integrare in comunitate a persoanelor cu dizabilitati. Startul va fi…

- Un baiețel din Buzau are mare nevoie de ajutor pentru a invinge bolile crunte care-l macina. Tatal copilului a demarat, pe Facebook, o campanie de strangere de fonduri pentru a-l putea trata pe Matei, acțiunile fiind susținute și de mai mulți prieteni și binevoitori. Iata mesajul postat de o prietena…

- Constanta se pregateste pentru startul celui mai important concurs de ciclism pentru copii din Dobrogea, Cupa Marii Negre. Editia a saptea a intrecerii debuteaza pe 6 aprilie, in parcarea unui centru comercial. Etapele doi si trei sunt programate pe 20 aprilie, in statiunea Mamaia, si pe 11 mai, pe…

- Sambata, 16 martie 2019, de la ora 17.00, la Caminul Cultural din Beclean va avea loc celebrarea a 10 ani de activitate a ansamblului „Junii Becleanului”. Un deceniu de cand dansurile si portul traditional din localitatea din Tara Fagarasului sunt reprezentate cu mandrie pe scenele locale, dar…

- LA VIDA LOCA - proiectul cu succes internațional al flautistului Matei Ioachimescu, la Fabrica De Timp Liber din Turda, Marți, 9 Aprilie, de la ora 19:00. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!