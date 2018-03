Stiri pe aceeasi tema

- Odata ce primavara a început sa își intre în drepturi, ultimele semne ale iernii au început sa dispara. Zapada ce s-a așezat abia saptamâna trecuta s-a topit, lasând baltoace și noroi peste tot. Daca în general oamenii se mai plâng ca își murdaresc…

- Borussia Monchengladbach și Werder Bremen au terminat la egalitate, 2-2, intr-un meci din etapa a 25-a din Bundesliga. Jucatorii și suporterii s-au chinuit sa distinga balonul in ninsoarea deasa din repriza secunda ca sa poata beneficia de sistemul de linia porții, proiectat sa funcționeze cu minge…

- Zeci de zboruri au fost anulate, iar serviciile administrative si scolile au fost inchise, dupa ce o furtuna puternica a lovit, incepand de joi seara, nord-estul SUA, informeaza AFP. Ploile abundente au fost insotite de vant puternic, dar si de ninsori.

- O furtuna a lovit incepand de joi seara nord-estul Statelor Unite, acompaniata de ninsori, ploi abundente si de puternice rafale de vant, si a condus deja la anularea a sute de zboruri si la inchiderea serviciilor administrative, informeaza AFP. Furtuna a afectat o zona ampla, intre statele Maryland…

- O persoana a decedat din cauza viscolului care a afectat vineri Hokkaido, cea mai nordica insula a Japoniei, informeaza DPA. Un barbat de circa 20 de ani a fost gasit mort in localitatea Tomakomai dupa ce a incercat, impreuna cu alte doua persoane, sa salveze un sofer a carui masina ramasese blocata…

- Noi caderi masive de zapada si viscole sunt asteptate joi in Europa in cadrul unui front siberian care a afectat continentul. Unele zone din Regatul Unit se afla sub cod rosu. Irlandezii si-au facut rezerve importante de paine, pregatindu-se pentru furtuna Emma. Elvetia a inregistrat in ultimele zile…

- Furtuna de zapada Emma de origine siberiana a lovit, joi, Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord aducand in unele zone cea mai severa vreme din 1991 pana in prezent, informeaza Reuters. Sute de soferi au ramas blocati pe sosele in Scotia, au fost inchise mii de scoli, iar traficul…

- Noi caderi masive de zapada si viscole sunt asteptate joi in Europa in cadrul unui front siberian care a afectat continentul. In Romania doua persoane au decedat din cauza frigului, scrie AFP, citata de news.ro.

- Zapada care s-a abatut asupra Europei de Vest a dus joi la inchiderea aeroportului din Geneva, au anuntat autoritatile aeroportuare elvetiene, citate de AFP. "Din cauza conditiilor meteorologice, aeroportul din Geneva este inchis traficului aerian pana la noi ordine", a explicat aeroportul…

- In judetul Braila se actioneaza in prezent cu 26 de utilaje de deszapezire pentru deblocarea mai multor segmente de drumuri nationale si judetene, iar politistii au instituit 18 filtre de informare a soferilor.

- Circulatia rutiera pe DJ 211B Baraganu - Victoria este inchisa din cauza sulurilor de zapada, iar in momentul de fata se lucreaza la degajarea zapezii si reluarea traficului, potrivit informatiilor furnizate miercuri, pentru AGERPRES, de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian. De…

- Inchiderea traficului pe mai multe drumuri din judetul Braila a fost determinata de aparitia, pe unele portiuni de carosabil, a sulurilor de zapada ce depasesc un metru inaltime. Utilajele de deszapezire sunt la lucru, dar viscolul aseaza la loc zapada dupa doar cateva minute.

- Un sat din Bistrita-Nasaud este izolat, din cauza zapezii viscolite. Este vorba despre satul Ciosa, situat aproape de Pasul Tihuta, care face legatura dintre judetele Bistrita-Nasaud si Suceava. Probleme sunt si pe DC 5C, care leaga localitatile Piatra Fantanele de Dornisoara.

- Saptesprezece unitati de invatamant din judetul Galati au fost inchise, marti, din cauza ca - dupa cate afirma Inspectoratul Scolar - accesul microbuzelor este dificil pe mai multe drumuri acoperite de zapada. In functie de evolutia vremii, autoritatile urmeaza sa decida prelungirea perioadei de suspendare…

- Intra zapada in Palatul Parlamentului. Aleșii au avut o surpriza, luni, cand au revenit la munca din circumscripțiile teritoriale. Aceștia au fost nevoiți sa tremure in zona salii de plen, dar și in unele birouri, din cauza ferestrelor vechi care in unele locuri au cedat și au lasat sa intre zapada…

- Fenomenul hibernal asa-numit "Bestia din Est" a lovit Marea Britanie luni dimineata, aducand ninsori, drumuri blocate si probleme de trafic, relateaza Press Association. In unele parti ale Marii Britanii frigul va fi resimtit mai puternic decat in Cercul Arctic, in conditiile in care temperaturile…

- Administratorii drumurilor nationale din Botosani au anuntat ca vor fi nevoiti sa utilizeze autofrezele pentru degajarea zapezii de pe mai multe drumuri, din cauza viscolului si ninsorilor care afecteaza judetul. Directorul Sectiei Drumuri Nationale, Viorel Zacretchi, a declarat duminica,…

- Un bar din Marea Britanie a anulat o intrecere intre melci melci programata pentru sambata si organizata in scop caritabil, din cauza temperaturilor neobisnuit de scazute care i-au pus pe participanti in imposibilitatea de a mai concura, informeaza Reuters. ''Valul de frig a provocat o problema…

- Batran, salvat cu șenilata de pompierii din Buzau dintr-un sat cu drumuri impracticabile din cauza nameților. Intervenția Inspectoratului pentru Situații de Urgența Buzau s-a dovedit a fi una dificila și, dupa mai bine de trei ore, pensionarul de 70 de ani a fost preluat de ambulanța. Pompierii au fost…

- Toata noaptea a nins in cea mai mare parte a tarii, iar precipitatiile nu vor conteni pana diseara. Drumarii muncesc de zor si imprastie tone de material antiderapant itat in capitala, cat si pe traseele din tara.

- Zapada și viscolul au provocat pagube importante in judetul Vrancea, in ultimele 24 de ore. 18 copaci au fost doborati de vant sau sub greutatea zapezii, iar trei masini au fost avariate. De asemenea, 5.100 de abonati au ramas fara curent electric din cauza avariilor pe care muncitorii societatii de…

- La Botosani, soferul unui autoturism a pierdut controlul asupra volanului, mașina a inceput sa derapeze de-a latul drumului si a fost izbita in plin de o alta masina care circula din sens opus. La puțin timp dupa impactul, un alt autoturism le-a izbit pe amandoua. In urma accidentului,trei oameni…

- Peste 700 de kilometri de ambuteiaje, autobuze retrase in garaje in perioada de varf a traficului si trenuri intarziate. Sunt efectele iernii care s-a instalat in jumatatea de nord al Frantei. Cea mai afectata este regiunea capitalei. Stratul de zapada nu depaseste cativa centimetri, dar este un fenomen…

- O furtuna de zapada a determinat inchiderea temporara a patru piste ale aeroportului de la Madrid pentru a putea fi curatate, fapt ce a provocat intarzieri in plecarea sau sosirea curselor programate in ziua de luni, relateaza EFE. Potrivit Aena, agentia care gestioneaza aeroportul spaniol,…

- Specialistii spun ca in urmatoarele 24 de ore sunt posibile atat avalanse de topire din cauza caldurii, dar si declansarea de avalanse din cauza schiorilor. La o inaltime mai mica de 1.800 de metri in muntii Bucegi si Fagaras, riscul de avalansa este unul de gradul trei. Turistii care…

- Meteorologii avertizeaza ca este risc mare, de gradul patru din cinci, de producere de avalanse la peste 1.800 de metri altitudine in masivele Bucegi si Fagaras, fiind vizata si zona turistica Balea Lac, unde se inregistreaza cel mai mare strat de zapada din judet, de 175 de centimetri. …

- Ninsorile puternice si poleiul au afectat centrul si estul Chinei in ultimele zile, fapt ce a determinat evacuarea a mii de persoane ca urmare a pagubelor suferite de casele lor, precum si suspendarea a sute de zboruri de pe numeroase aeroporturi, informeaza luni agentia Xinhua citata de EFE.…

- Acoperisul bisericii din Zermatt este in pericol de a se prabusi sub stratul greu de zapada. Cineva a fost coborat pe acoperis pentru a curata zapada cu ajutorul unui elicopter. Cu aproape 9.000 de turisti in oras, s-au format cozi la elicopter, singura optiune ramasa pentru a ajunge acasa, din cauza…

- Situația cea mai grea este in Tulcea, unde rafalele de peste 70 de kilometri pe ora au produs avarii la instalațiile de distribuție a energiei. Zeci de localitați din Delta au ramas fara curent electric. Sunt afectați mii de consumatori.

- Iarna a venit intr-un tarziu la Iasi. In cateva ore orasul a fost acoperit de zapada. Ca de fiecare data, zapada incanta multa lume, insa odata cu ea apar si problemele. Ninsorile care au cazut peste judetul Iasi in ultimele ore pun in dificultate nu doar traficul rutier, dar si misiunile in care sunt…

- Vremea rea face ravagii in satele din Moldova. Din cauza ninsorilor abundente, mai multe mașini au ramas blocate pe un drum din satul Izbiste, Raionul Criuleni.Autoturismele sunt blocate de ceva vreme, din cauza stratului gros de zapada, care nu permite șoferilor sa-și continuie drumul.

- Prin numarul de apel unic 112, in jurul orei 08.10 s-a solicitat ajutor medical pentru o persoana inconștienta gasita in zapada in localitatea Paulești. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAJ VN cu o ambulanța. Din nefericire, au identificat trupul neinsuflețit al unui barbat. Din primele…

- Zece localitati din Apuseni si Muntii Sebesului, cu peste 2.100 de abonati, mai erau joi dimineata nealimentate cu energie electrica in judetul Alba, dupa ce miercuri seara numarul acestora a fost de...

- DN7 este blocat miercuri seara pe Valea Oltului, la kilometrul 218, in zona localitatii valcene Cornetu, din cauza conditiilor meteo - zapada si polei - mai multe tiruri formand o coloana in asteptare, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete.…

- Sapte autotrenuri sunt blocate in coloana, miercuri seara, pe Valea Oltului, in judetul Valcea, pe sensul de mers catre Sibiu, TIR-urile neputand inainta intr-o zona unde drumul este in rampa din cauza ca soseaua este acoperita de zapada sub care s-a format polei, informeaza news.ro.

- Avand in vedere Atenționarea Cod Portocaliu emisa de ANM, valabila incepand cu data de 17 ianuarie ora 18,00, prin care se avertizeaza ca in Carpații Meridionali și Carpații de Curbura, viteza vantului la rafala va depași 80…90 km/h, iar pe creste se vor atinge 120 – 140 km/h, viscolind ninsoarea și…

- Fermierii si specialistii din judetul Harghita sunt ingrijorati in legatura cu posibila afectare a culturilor de toamna de conditiile climatice neobisnuite, cu temperaturi scazute si zapada putina. Directorul Directiei Agricole Harghita, Torok Jeno, a declarat miercuri ca, dupa o perioada…

- Au facut tot ce le-a stat in putinta, de sambata incepand, pentru a da de urma lu Daniel, tanarul surprins de avalansa produsa pe Valea Costilei. La cautari s-au adus caini special antrenati pentru a gasi persoane surprinse sub zapada, chiar si o drona, s-au sondat suprafete mari de zapada, in conditii…

- Fermierii se bucura de ninsorile din ultimele zile si spun ca este foarte bine ca stratul protector de zapada acopera culturile agricole. Este vorba de suprafetele insamantate cu cereale. Graul poate fi afectat din cauza gerului,iar zapada actioneaza ca un strat de protectie, sustine Dan Tanasescu,…

- Ninsorile puternice care au cazut in ultimele zile in Japonia afecteaza traficul feroviar. Peste 400 de oameni au ramas blocați timp de mai bine de 10 ore intr-un tren. Zapada a facut calea ferata impracticabila.

- Ministerul Mediului local din Canada a emis alerte de temperaturi extreme pentru mai multe zone din Ontario (inclusiv Toronto), Quebec și Manitoba. Pentru zilele de joi, 04 ianuarie 2018, și pana sambata, 06 ianuarie 2018, sunt prognozate temperaturi minime de ...

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis joi o atentionare de calatorie pentru Canada, unde sunt anuntate temperaturi extrem de scazute si furtuni de zapada.Citeste si: Zi de FOC la DNA: Avocatii lui Liviu Dragnea, asteptati de procurorii anticoruptie "Ministerul Afacerilor Externe…

- In Scotia, aeroportul din Glasgow a fost nevoit sa-si intrerupa activitatea timp de o ora in prima parte a zilei. Unele curse au fost deviate catre Edinburgh, iar administratia aeroportului a facut apel catre pasageri sa ceara informatii companiilor aeriene inainte de a se deplasa catre aeroport.…

- Caderile masive de zapada au creat probleme vineri pe aeroporturile si soselele din Marea Britanie, care se confrunta cu un val de frig, informeaza AFP. In Scotia, aeroportul din Glasgow a fost...

- Stratul de zapada dintr-o zona de pe culmile Muntilor Alaska s-a dublat de la inceputul erei industriale, o dovada ca schimbarile climatice pot declansa cresteri importante ale cantitatii de precipitatii regionale, conform unui studiu publicat marti in jurnalul ''Scientific Reports'', citat de Reuters.Cercetarea…