- Aproximativ 96,8% dintre romani erau in 2017 proprietarii caselor in care locuiau, acesta fiind cel mai mare procentaj de proprietari de case din randul statelor membre ale Uniunii Europene, in timp ce in Germania putin peste jumatate (51,4%) dintre cetateni detineau propria lor locuinta, arata datele…

- Romania a avut, in luna mai 2019, cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,4%, acelasi cu cel inregistrat in luna aprilie, arata datele publicate, luni, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Comparativ…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor publicate luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat), conform Agerpres.Citește…

- Statele membre ale Uniunii Europene (UE) au cheltuit, in 2016, peste 350 de miliarde de euro (2,4% din PIB-ul UE) pentru prestatii familiale, reprezentand 9% din totalul cheltuielilor pentru protectie sociala, arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). …

- Fetele tind sa plece mai devreme din casa parinteasca decat baietii in aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, insa cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in 2017 in Romania, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Exceptia este…