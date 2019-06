Eurostat: Romania se afla printre tarile cu cei mai multi tineri someri

Stiri pe aceeasi tema

- Rata somajului inregistrat la nivel national a fost la finele lui mai 2019 de 2,92%, cu 0,57 pp sub valoarea consemnata la sfarsitul aceleiasi luni a anului 2018, informeaza Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca. La finele lunii mai, numărul total de şomeri înregistraţi…

- Aproximativ unul din sase tineri (16,5% sau in jur de 15 milioane) din tarile Uniunii Europene nu avea in 2018 un loc de munca sau nu urma niciun program educational ori de formare, cel mai ridicat procentaj fiind in Italia (28,9%), Grecia (26,8%), Bulgaria (20,9%) si Romania (20,6%), arata datele…

- La nivelul UE, procentajul cetatenilor care detin propria locuinta se situa la 69,3%, in 2017. In randul statelor membre, cel mai ridicat procentaj al cetatenilor care detineau in 2017 propria locuinta se observa in Romania (96,8%), Croatia (90,5%) si Lituania (89,7%), la polul opus fiind Germania…

- Costul total al fortei de munca in Romania a inregistrat cea mare crestere din randul statelor membre ale Uniunii Europene (UE), in primul trimestru din 2019, comparativ cu perioada similara din 2018, conform datelor publicate luni de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat). Costul orar…

- Ungaria, Romania si Polonia au inregistrat in primul trimestru din 2019 cel mai semnificativ avans al economiei din Uniunea Europeana, comparativ cu perioada similara din 2018, arata datele preliminare publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). PIB-ul zonei euro a…

- Fetele tind sa plece mai devreme din casa parinteasca decat baietii in aproape toate statele membre ale Uniunii Europene, insa cea mai mare diferenta intre genuri se inregistra in 2017 in Romania, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Exceptia este…

- In Uniunea Europeana, 6,2% din populatie (31 de milioane de persoane) suferea anul trecut din cauza deprivarii materiale severe, cea mai ridicata rata fiind in Bulgaria (20,9%) si Romania (16,8%), arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). In contrast, rate…

- Un singur stat membru al Uniunii Europene - Cipru - a avut anul trecut un deficit guvernamental (calculat pe baza metodologiei ESA 2010, sistemul conturilor europene - n.r.) mai mare de 3% din PIB, in timp ce Romania a avut un deficit bugetar de 3% din PIB, potrivit unei estimari preliminare publicate…