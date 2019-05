Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul va fi deschis la ora 16,00 de un concert, iar de la ora 19,30 vor fi discursurile presedintilor celor doua partide, Dan Barna si Dacian Ciolos, si ale candidatilor la europarlamentare, conform unui comunicat transmis de Alianta 2020 USR PLUS. Organizatorii anunta ca mitingul va fi unul…

- "Cred ca viitoarea Constitutie a Romaniei trebuie sa precizeze mai clar responsabilitatea guvernarii. Presedintele si Guvernul trebuie sa lucreze impreuna, dar pentru asta presedintele tarii trebuie sa isi asume decizii. Daca nominalizezi in fruntea Guvernului toate, dar chiar toate marionetele unuia…

- Presedintele de onoare al PMP, Traian Basescu, afirma ca remanierea guvernamentala ar fi trebuit sa aiba loc dupa alegerile europarlamentare cand cei doi ministri social-democrati care candideaza pentru Parlamentul European ar fi plecat "in mod natural (...) prin conflictul de interese". "Ce…

- UDMR a depus miercuri, la Biroul Electoral Central, lista de candidati pentru alegerile europarlamentare din luna mai.Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat ca a predat la BEC lista cu peste 300.000 de semnaturi de sustinere, precizand ca pe primele doua locuri pentru alegerile europarlamentare,…

- "Daca va fi nevoie si atat cat va fi nevoie voi merge si in Parlamentul European si voi fi disponibil si pentru Parlamentul Romaniei. De un lucru pot sa va asigur ca, indiferent ce se va intampla pana in 2020, voi fi si candidat pentru Parlamentul Romaniei. Pentru ca proiectul meu este in Romania,…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a declarat, vineri, la Craiova, ca alegerile europarlamentare din 26 mai trebuie sa reprezinte un moment de referendum in care romanii sa aleaga ce directie doresc pentru Romania. Potrivit lui Ciolos, scorul electoral al Aliantei 2020 USR-PLUS, al carei co-presedinte…

- Presedintele USR, Dan Barna, a anuntat, sambata, o posibila colaborare a partidului cu PNL, la alegerile locale din 2020, in Capitala. El a mai precizat ca alianta USR-PLUS va continua si la celelalte alegeri care urmeaza in Romania. Barna spune ca Alianta 2020 USR PLUS va continua dupa alegerile europarlamentare,…

- Fostul premier Dacian Cioloș a lasat sa se ințeleaga ca ia in calcul o candidatura la alegerile prezidențiale, care vor avea loc la sfarșitul acestui an. Președintele PLUS a declarat, sambata, la Galați, ca alianța cu USR va funcționa pana la europarlamentare, daca ca aceasta se poate prelungi și la…