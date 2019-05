Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat sambata, la mitingul de la Galati, ca guvernarea actuala va extinde programul de subventii pentru cultivarea tomatelor in sezonul rece si va investi mai departe in irigatii pentru ca nu mai vrea sa accepte ca Romania sa fie o tara de mana a doua, in care…

- Razboiul electoral pentru alegerile europarlamentare de pe 26 Mai 2019 intra in linie dreapta. Previziuni despre evenimentele politice la care trebuie sa ne așteptam in urmatoarea luna, despre ”razboiul” politic ce va ține, cu siguranța, prima pagina, vin de la analistul politic Bogdan Chirieac:…

- PSD a pregatit strategia pentru unul dintre cei mai importanți ani din punct de vedere politic. In 2019, partidele vor da doua teste importante. Alegerile europarlamentare, care vor avea loc pe data de 26 mai, și alegerile prezidențiale, ce vor avea loc la sfarșitul anului. In…

- Alianta USR-PLUS a depus marti la Biroul Electoral Central (BEC) peste 500.000 de semnaturi si lista candidatilor la alegerile parlamentare. Liderii formatiunii, Dacian Ciolo si Dan Barna, au incurajat oamenii sa iasa la vot, adaugand ca doar asa „redevenim o tara normala, o tara de care putem sa fim…

- "Susținem organizarea unui referendum pe justiție: Vrem o Romanie fara penali și fara hoție! Romania se gasește de doi ani de zile sub un atac constant și agresiv al guvernarii PSD-ALDE asupra sistemului de justiție. In loc sa guverneze in interesul cetațenilor, tot ce a facut actuala putere…

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, este propusa pentru primul loc pe lista candidatilor PSD la alegerile europarlamentare, a anuntat ieri, la Targoviste, presedintele social-democratilor, Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. „In anul 2015 am fost condamnat in prima instanta pentru marele fapt…

- Fostul premier Victor Ponta a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca inca spera ca Liviu Dragnea, ''daca are curaj si demnitate'', sa fie pe primul loc pe lista de candidati PSD pentru alegerile europarlamentare. ''Eu inca sper ca domnul Dragnea,…

- "PSD solicita USR si PLUS sa inceteze sa mai dea vina pe altii pentru propria lor incompetenta.Motivul respingerii inscrierii aliantei este unul strict juridic, respectiv faptul ca nu a fost respectata procedura legala pentru inregistrarea celor doua partide in Registrul partidelor politice. Aceasta…