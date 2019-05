Stiri pe aceeasi tema

- Pe 26 mai 2019 au avut loc alegerile europarlamentare si referendumul pe justitie. Cozi interminabile au fost la sectiile de vot din afara Romaniei, iar in tara mai multe persoane au stat la cozi cateva minute pentru a putea intra in sectia de votare. Alegerile europarlamentare din acest an decid cine…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica, la Liceul 'Jean Monnet' din Capitala, ca a votat pentru Romania si pentru romani, pentru o echipa care sa reprezinte tara noastra in Parlamentul European, sa nu se pozitioneze impotriva Romaniei, precizand insa ca a luat decizia de a nu vota la referendum,…

- Ministrul Educației Ecaterina Andronescu a votat duminica doar la alegerile europarlamentare, refuzand buletinele de vot pentru cele doua intrebari la referendumul pentru justiție pe motiv ca „lucrurile nu ar fi trebuit amestecate”. „Imi exprim speranța ca cei care merg in Parlamentul European vor reprezenta…

- Rareș Bogdan, primul pe lista candidaților PNL la alegerile europarlamentare, a votat duminica dimineața la o secție de votare din București. El a declarat la ieșirea de la urne ca a votat pentru o Romanie europeana și pentru un viitor mai bun. „Am votat pentru viitorul copiilor acestei țari, pentru…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si la referendumul national pe justiție a inceput in strainatate la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 22.00, ora Romaniei (ora 7.00 ora locala), in sectia de votare nr.

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda. Primul roman care a votat este Dan Coroian-Vlad. El susține ca a votat impotriva hoției.Citește și: A inceput scandalul:…

- La nivelul județului Brașov vor fi amenajate 454 secții de votare, pentru 518.715 de cetațeni cu drept de vot din județul Brașov, care sunt asteptati, duminica, la urne pentru a-i desemna pe cei 33 de reprezentanti ai Romaniei in Parlamentul European, in cadrul alegerilor europarlamentare 2019, dar…

- Peste 15.000 de arestați și deținuți vor vota duminica la urna speciala, solicitand in scris acest lucru, arata datele Administrației Naționale a Penitenciarelor. Persoanele aflate in custodia ANP sau a secțiilor de poliție iși vor exprima votul la alegerile europarlamentare și referendumul pentru justiție…