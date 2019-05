Stiri pe aceeasi tema

- "Noi suntem militari, chiar proiectul e usor militarizat in sensul bun al cuvantului, si nu ne place sa ne jucam. Anul viitor, sunt convins ca pe o organizare ireprosabila - omul sfinteste locul intotdeauna - o sa ajungem unde am fost, adica la peste 10 la suta la locale si la generale", a precizat…

- O situație extrem de periculoasa risca sa afecteze scrutinul electoral din data de 26 mai. Liderul PMP, Eugen Tomac, atrage atenția ca exista in Transilvania 500.000 de etnici maghiari cu dubla cetațenie, iar aceștia pot vota atat pe listele din Ungaria, cat și pe listele din Romania. In ultimele…

- Liderul liberal Ludovic Orban spune ca PNL estimeaza o prezenta la vot de 50 la alegerile europarlamentare si critica faptul ca Ministerul de Externe deschide putine sectii de vot in strainatate. El sustine ca cei mai multi dintre romanii din diaspora au plecat din cauza PSD si ar opta preponderent…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri ca Uniunea Europeana se afla intr-un moment "extrem de dificil", pentru ca are un inamic "extrem de periculos in interiorul ei" - populismul. Tomac a mentionat ca PMP doreste sa mearga la Bruxelles cu "unul dintre cei mai pregatiti politicieni romani,…

- Fostul președinte Traian Basescu a dezvaluit, sambata seara, la Romania TV, ca nu prea vrea sa candideze la europarlamentare, dar ca nu a luat o decizie finala in acest sens. Pe de alta parte, șeful statului a zis in urma cu cateva zile ca va face ceea ce trebuie, nu ceea ce ii place. Traian…

- Eugen Tomac, liderul PMP, a lansat strigatul ”la lupta, oameni buni”, transmițand, la Vaslui, ca sunt in batalie politica. Liderul partidului lui Basescu afirma ca ei doresc sa demonstreze ”inca o data tuturor ipocritilor din politica faptul ca acest partid are vana si are obiective pentru care se…

- Ioana Petrescu, fost ministru al Finanțelor, in prezentvicepreședinte și coordonator al Consiliului de StrategiiGuvernamentale din PRO Romania, a fost prezenta ieri, 14 martie, la sediul din Pitești al filialei județene. In prezența liderului PRO Romania Argeș, Bogdan Ivan, și a echipei coordonatoare a organizației, vicepreședintele partiduluia vorbit despre alegerile europarlamentare și despre deciziileluate in ultima perioada de Guvernul PSD-ALDE. …

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat, luni, ca fostul sef al statului Traian Basescu nu a luat înca o decizie privind o candidatura la alegerile europarlamentare. Potrivit lui Tomac, în viata politica româneasca "nu exista un om mai pregatit si mai capabil sa reprezinte cu…