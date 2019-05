Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat duminica, la Polovragi, ca tinerii au inteles ca nu prin jigniri si violenta pot solutiona problemele din tara si le-a transmis acestora sa mearga cu capul sus...

- Le-am spus ca a fi bun roman, nu inseamna a nu fi bun european. Romanii sunt proeuropeni, eu sunt proeuropeana si proatlantica. Dar aceste lucruri nu se exclud, aceste lucruri trebuie sa fie complementare. Le-am spus sa-si apere cu demnitate tara, pentru ca, cu cat esti mai demn, cu atat esti mai…

- "Am vorbit despre alegerile europarlamentare, despre importanta alegerilor europarlamentare, despre cat de important este sa se trimita buni romani in Parlamentul European, despre faptul ca 70% din legislatia pe care o aplicam in Romania se face in Parlamentul European, in institutiile europene,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, în comuna timiseana Giarmata, ca acele persoane care au întâmpinat-o cu proteste în vizitele din ultimele zile pe care le-a întreprins în mai multe orase

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, in comuna timiseana Giarmata, ca acele persoane care au intampinat-o cu proteste in vizitele din ultimele zile pe care le-a intreprins in mai multe orase transilvanene au acest drept, insa ar fi putut sa o faca in mod civilizat, fara violenta si jigniri.…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat ca, din perspectiva funcției pe care o deține, trebuie sa se implice la nivel european in combaterea antisetismului, pe mandatul Președinției romane a Consiliului UE, astfel incat "vocea noastra sa fie auzita in celelalte state membre ale UE", potrivit Mediafax.