- Candidatul PNL aflat pe prima pozitie pe lista pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a transmis, de la Timisoara, un mesaj de mobilizare la vot si a criticat PSD, spunand ca "Romania este trista". "Vom castiga alegerile europarlamentare si vom ridica Romania din noroi", a spus el.

- Romania gestioneaza pentru perioada de programare 2014-2020 o alocare din FEADR de 8,1 miliarde de euro, situandu-se pe locul 6 in Uniunea Europeana dupa Italia, Franta, Germania, Polonia si Spania, a informat Ministerul Agriculturii.

- Marian-Jean Marinescu este vicepreședinte al Grupului PPE din anul 2007 și europarlamentarul roman cu cel mai mare numar de dosare legislative. Activitatea sa in Parlamentul European a adus Romaniei urmatoarele beneficii: accesul la aproximativ 1 miliard de euro pentru proiecte de infrastructura…

- Rareș Bogdan este garantul deschiderii PNL fața de societatea civila și o voce ferma și puternica impotriva abuzurilor PSD. A militat constant pentru apararea valorilor democratice, pentru oprirea hoției și a abuzurilor. In urma opoziției sale fața de PSD, Rareș Bogdan a ajuns sa fie ținta cenzurii…

- Mai sunt doua luni pana la alegerile europarlamentare si in partidele din Romania inca sunt discutii legale de listele candidatilor. In PSD lucrurile sunt din ce in ce mai clare in privinta candidaturilor. Trei femei social-democrate care ar putea reprezenta Romania in Parlamentul European, potrivit…

- Biroul Politic National al PNL se va reuni, joi, pentru a stabili lista candidatilor partidului la europarlamentare. "Componenta listei o voi prezenta public dupa reuniunea Biroului Executiv, in prima faza, si ulterior a BPN, forurile statutare in care urmeaza sa se decida cine sunt candidatii PNL pentru…

- Administratia din Oradea a fost prezentata, din nou, ca model de bune practici in editia de duminica seara a emisiunii... The post Oradea este cel mai eficient oras din Romania si campioana la atragerea fondurilor europene. Video appeared first on Renasterea banateana .