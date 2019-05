Comisarul european Corina Cretu, candidata la alegerile europarlamentare pe lista Pro Romania, a declarat, duminica, la iesirea de la urne, ca a votat cu speranta unui nou inceput.



"Am votat cu speranta unui nou inceput. Imi pare bine sa fiu in cadrul organizatiei Cluj, a judetului, a organizatiei din Cluj-Napoca. Am venit sa votez pentru echipa noastra de profesionisti, pentru un viitor mai bun pentru Romania, un viitor care sigur sa ne intareasca prestigiul si respectul in cadrul Uniunii Europene", a spus comisarul european.



Intrebata daca a votat si pentru referendum,…