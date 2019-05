#europarlamentare2019 AEP: Preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare, desemnaţi duminică prin tragere la sorţi Presedintii birourilor electorale ale sectiilor de votare si loctiitorii acestora vor fi desemnati duminica prin tragere la sorti computerizata, anunta Autoritatea Electorala Permanenta (AEP).



Potrivit legislatiei electorale in vigoare, presedintele biroului electoral al sectiei de votare si loctiitorul acestuia sunt desemnati de catre AEP, in sedinta publica, anuntata cu 48 de ore inainte, prin tragere la sorti computerizata, organizata la nivel judetean sau al municipiului Bucuresti, cu 15 zile inainte de ziua de referinta, pe functii, dintre persoanele inscrise in Corpul expertilor…

Sursa articol: agerpres.ro

