Stiri pe aceeasi tema

- Polonia spera intr-o "Europa a compromisului" ce va deschide un "nou capitol" in atingerea unei pozitii comune in domenii precum comertul si energia, a declarat prim-ministrul Mateusz Morawiecki joi, inainte de discutiile cu presedinta aleasa a Comisiei Europene Ursula von der Leyen, transmite Agerpres.…

- In iulie, statul balcanic a raportat 30 de cazuri de pesta porcina africana in cateva regiuni, inclusiv in orasele Plevna si Belene, cel din urma situat aproape de granita cu Romania.Bulgaria intensifica masurile de prevenire a raspandirii pestei porcine africane si de protejare a industriei…

- Producția de porumb raportata de Romania a fost cea mai mare din Uniunea Europeana pe anii 2017 și 2018, iar Comisia Europeana suspecteaza ca statisticile au fost umflate din motive politice. Comisia Europeana i-a cerut ministrului agriculturii, Petre Daea, sa corecteze cifrele. Petre Daea a recunoscut…

- Cele mai multe investigatii si amenzi legate de incalcarile prevederilor GDPR (General Data Protection Regulation) a fost raportat la companiile din industriile reglementate, care au contact direct cu clientii si care prelucreaza volume mari de date cu caracter personal, potrivit unui studiu efectuat…

- "Ungaria va construi un port si o baza logistica la Trieste, pentru a permite companiilor care exporta peste hotare sa deruleze operatiuni de shipping si fara obstacole", a spus Peter Szijjarto, adaugand ca contractul ar putea fi semnat la inceputul lunii viitoare. La aceeasi conferinta, Peter…

- Guvernul elvetian a anuntat vineri ca nu poate semna un acord extins cu Uniunea Europeana inainte de a primi "clarificari" de la Bruxelles privind unele probleme-cheie, transmite agenția germana DPA. Agenţia observă că guvernul de la Berna nu a folosit termenul "renegocieri"…

- Papa Francisc a venit timp de trei zile intr-una din tarile din Europa care considera, cu larga majoritate (in Romania 74 procente, conform unei cercetari Pew Research din 2018), ca religia crestina este o componenta cheie a identitatii nationale. Cu o singura exceptie, Portugalia, toate sunt tari din…

- Guvernul rus a interzis organismelor publice sa cumpere vinuri importate, in ideea de a proteja industria vinicola interna, transmite Euronews. Un comunicat al Ministerului rus al Agriculturii a confirmat marti...