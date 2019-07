Euro și francul elvețian cresc, dolarul scade Piețele internaționale au fost calme in prima zi a acestei saptamani, deși creșterea economica a Chinei din al doilea trimestru a fost de 6,2%, cel mai scazut ritm din ultimii 27 de ani. Investitorii si analistii spera ca guvernul de la Beijing are suficient spatiu de manevra pentru a contracara presiunile Washingtonului, deși unii observatori […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

