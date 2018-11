Stiri pe aceeasi tema

- Eugen Tomac, presedintele PMP, le transmite un mesaj presedintilor PNL si USR pentru a depune motiunea de cenzura, in incercarea de a profita de momentul demisiei ministrului delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. Iata ce mesaj a transmis Eugen Tomac: "Domnule Președinte Orban,…

- ”La finalul sedintei de Guvern a fost o discutie legata de ultimele masuri de parcurs pentru ca noi sa fim gata pentru presedintia de anul viitor, o discutie deschisa, cum e normal sa fie intr-o echipa si legata de participarea intr-o masura mai mare a dlui Negrescu la astfel de intalniri. La intalnirea…

- Ministrul pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, si a dat demisia din Cabinetul Dancila.Decizia ar fi fost luata dupa sedinta de guvern de ieri, potrivit informatiilor Digi24.Victor Negrescu avea un rol important in pregatirea pregatirea preluarii presedintiei Consiliului UE de catre Romania. ...

- "Presedintele Senatului s-a referit la nevoia de a avea un consens politic, nu s-a referit la nivelul de pregatire. Cu nivelul de pregatire suntem cu totii de acord ca suntem in grafic. Am remarcat acest lucru si in interventia presedintelui Camerei Deputatilor, si in interventiile liderilor opozitiei,…

- "Multi au spus ca solicitarea ALDE de a gasi un consens ar echivala cu un pas in spate in efortul de a stopa abuzurile. Nimic mai fals. Inainte de toate, faptul ca astazi oficialii europeni incep sa admita ca in Romania exista o grava problema reprezentata de protocoale, faptul ca astazi se vorbeste…

- ”Trecand la o analiza serioasa, Klaus Iohannis a avut un discurs corect. Se vede ca are in spate un consilier pe afaceri europene cu mare experiența și buna cunoaștere a dosarelor. Se vede și ca ministerul de linie iși face bine treaba. Articularea in acest cadru a unei viziuni pentru viitorul Europei…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, face apel la rațiune și unitate in Partidul Social Democrat intr-o postare pe Facebook inainte de Comitetul Executiv de astazi.HARTA voturilor care vor decide soarta lui Dragnea: Situatia cu 12 ore inainte de CEx Acesta spune…

- Declarația de luni a ministrului Teodorovici care spune ca Romania nu trebuie sa promoveze obiective proprii in timpul Președinției romane a Consiliului Uniunii Europene de anul viitor, ci are doar un rol de mediator este foarte grava, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan, intr-o postare pe…