Eugen Teodorovici, semnături de la oamenii de afaceri: Schimbare de abordare, cum e și în vestul Europei „De ce sa le retrag? Ele raman in Parlament in dezbatere, acea propunere de act normativ este o propunere pentru care este necesara o discuție, o dezbatere mai larga in zona economica și am toata convingerea ca oamenii de afaceri vor veni clar cu sprijin pe aceasta varianta pentru ca aceasta propunere trimisa vine din Parlament. Uitați-va care este sensul și care este dorința de clarificare și anume protejarea atat a angajatului, a angajatorului și a bugetului de stat. Practic angajatorul nu mai este sa spunem așa in cazul in care acest act se va aproba pentru sume. Știți foarte bine ANAF timp… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca momentan nu va mai promova proiectul de lege prin care doreste ca angajatorii care retin impozite si contributii si nu dau banii la stat sa mearga la inchisoare. Teodorovici a spus ca nu il va mai promova pana nu strange 10.000…

- Celebrul om de afaceri și patron al companiei Tesla, Elon Musk, a lasat de ințeles ca in curand va fi deschisa o reprezentanța Tesla in Romania. Practic ar putea fi posibil ca mașinile electrice ale Tesla sa fie produse in țara noastra.Citește și: EXCLUSIV Restructurarea guvernului in linie…

- Eugen Teodorovici a fost intrebat, in cadrul interviului DCNews și DCBusiness, de Elena Cristian, de ce nu-i mai lasa pe ordonatorii de credite sa achiziționeze servicii de telefonie mobila pentru angajați, ci doar pentru demnitari. Ministrul de Finanțe a dat un exemplu ca raspuns la acuzațiile…

- Execuția bugetara pe primele cinci luni a scos din sarite partidul lui Traian Basescu, care critica dur masurile implementate de șeful de la Finanțe, Eugen Teodorovici."Execuția bugetara pe primele cinci luni confirma mentalitatea de discotecar a ministrului de Finanțe, Orlando Teodorovici:…

- Discutia pe tema supraaccizei la carburanti continua, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, mentionand ca va aborda tema cu premierul pentru a vedea momentul cand ar putea fi luata o decizie. "Cu acciza aceasta la combustibil este o discuţie în continuare. O să-i…

- Actul normativ care propune scoaterea Vamii din Agentia Nationala de Administrare Fiscala va fi prezentat public saptamana viitoare, a declarat sambata, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici. "Saptamana viitoare veti avea actul normativ, prezentat in mod public, care propune…

- Discutia pe tema supraaccizei la carburanti continua, a declarat, sambata, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, mentionand ca va aborda tema cu premierul pentru a vedea momentul cand ar putea fi luata o decizie. "Cu acciza aceasta la combustibil este o discutie in continuare. O…

- Cursa pentru viitorul post de guvernator al Bancii Nationale s-ar da intre Cristian Popa, fost viceguvernator BNR din partea PNL mai multe mandate si instruit in banca de actualul guvernator Mugur Isarescu, si ministrul de Finante de azi, aflat la al treilea mandat de ministru in trei guverne diferite,…