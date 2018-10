Eugen Teodorovici a tinut sa faca unele precizari in direct la Romania TV.

"Face o confuzie in ce spune si ce gandeste. Spune ca Romania raspunde CE in reducerea cheltuielilor publice. Trebuie spus ca nu e criza la nivelul bugetului, nici la nivelul aplicarii legii pensiilor sau salarizarii. Oricat e de mare impactul, PSD si-a respectat promisiunile. Documentul vorbeste despre o astfel de abordare si va spun calculele: legea salarizarii are aplicabilitate pana in 2022. M-ati auzit spunand ca as aplica legea intr-un termen scurt. Ca legea salarizarii sa fie aplicata integral pina in 2020.…