- Pensiile speciale vor fi incluse intr-un pachet de masuri ce privesc modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, care va fi discutat in prealabil in Guvern si Coalitie si care trebuie corelat cu rectificarea bugetara, a declarat, miercuri seara, la Romania TV, ministrul de resort, Eugen…

- Senatorul PNL Florin Citu nu crede ca ministrul de Finante, Eugen Teodorovici va reglementa situatia pensiilor speciale asa cum a spus pentru ca, afirma el, nu vrea sa-si puna in cap Curtea de Conturi, militarii, magistratii si colegii parlamentari. "In Parlament, Eugen Teodorovici a votat…

- "Partea de pensii speciale este una dintre masurile pe care Ministerul Finantelor Publice o va propune intr-un pachet de alte masuri cu privire la modul in care banul public sa fie cat mai bine cheltuit, intr-un mod cat mai eficient, cheltuit acolo unde produce valoare adaugata in economie.(...) Eu…

- IMPOZITE…Fostii judecatori, fostii procurori sau fostii sefi din Politia sau Jandarmeria Vaslui, care au pensii peste 10.000 de lei, vor fi impozitati in mod special. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a propus in sedinta Coalitiei de guvernare impozitarea pensiilor speciale care depasesc un anumit…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, care si-a retras candidatura de la functia de presedinte executiv al PSD, a declarat vineri ca a incercat sa ridice, prin candidatura sa, nivelul competitiei si ca s-a retras dupa ce propunerea lui ca acela care pierde sa se retraga si din functia detinuta…