- Un cetațean ucrainean va fi cercetat de polițiștii de frontiera din Romania dupa ce lucratorii de la granița au descoperit ca barbatul conducea un autovehicul cautat de autoritațile din Europa de Vest. Potrivit celor afirmate de ofițerul pentru relații publice de la Poliția de Frontiera Suceava, ...

- In 2017, volumul investitiilor pe piata imobiliara a fost de aproximativ 1 miliard de euro, iar majoritatea tranzactiilor (in jur de 400 milioane de euro) s-au inregistrat in Bucuresti, potrivit ultimului raport de piata realizat de Savills, legat de investitiile imobiliare in Europa.

- USR condamna modul in care coalitia PSD-ALDE a decis astazi sa puna legile justitiei pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor, sub rezerva primirii raportului din partea Comisiei speciale. Rapoartele erau cel mai probabil deja scrise din moment ce au fost gata atat de repede ca sa intre in plen,…

- Forurile din rugby investigheaza prestația arbitrului roman Vlad Iordachescu la meciul Belgia – Spania (18-10). Dupa Rugby Europe, care a anunțat ca prestația arbitrului roman la meciul de la Bruxelles, va fi analizata vineri, in Polonia , cu ocazia startului CE U18, și World Rugby va investiga cazul.…

- "Tocmai aterizasem la Buenos Aires si aveam 200 de mesaje despre asta. Voi vedea meciul si bineinteles va exista o explicatie", a declarat fostul rugbist, potrivit As.Echipa nationala de rugby a Romaniei a obtinut calificarea la Cupa Mondiala din Japonia, din 2019, in urma succesului surprinzator…

- Reducerea contributiilor afecteaza, de peste ani, pensia generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata in 2018, sustine vicepresedintele Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR), Andreea Pipernea. "În…

- ♦ Romania va trece in urmatorii ani printr-un proces de consolidare la finalul caruia pe piata de telecom vor fi mai putine companii, dar mai mari, capabile sa ofere si servicii fixe si mobile ♦ Autoritatile de la Bucuresti ar trebui sa-si relaxeze politica de reglementare si sa permita aceasta evolutie…

- Iurie Belegurschi este romanul considerat, la ora actuala, unul dintre cei mai buni fotografi din lume, imaginile surprinse de acesta fiind atat de bune, incat revista National Geographic a decis sa publice o parte dintre acestea. Iurie Belegurschi este unul dintre cei mai de succes fotografi din lume,…

- Firme apicole din 14 tari si-au anuntat participarea la "Sarbatoarea Mierii", ce se va desfasura in 24 si 25 martie in municipiul Blaj, evenimentul, ajuns la cea de-a XI-a editie, fiind considerat de organizatori cel mai mare targ apicol din Romania. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, organizatorii…

- Cel mai mare targ apicol din Romania, “Sarbatoarea Mierii” se va desfasura in zilele de sambata si duminica, 24 si 25 martie 2018, in centrul istoric al municipiului Blaj. Ajunsa la editia a XI-a, manifestarea vine, si in acest an, cu noutati, aducand, pe langa sectiunile obisnuite – targul cu vanzare,…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a sustinut miercuri, alaturi de premierul landului Saxonia, Michael Kretschmer, discursul inaugural al Targului de Carte de la Leipzig, la care Romania are statutul de tara invitat de onoare, informeaza un comunicat al MAE transmis AGERPRES. "Romaniei…

- Romanii au cumparat pe parcursul anului 2017 biciclete in valoare de 60 de milioane de euro, iar suma medie cheltuita pentru un astfel de mijloc de transport variaza intre 500 si 800 de lei, arata datele unei cercetari de piata realizate de o platforma de vanzari online. In acest context, Romania se…

- Ministrul Economiei, Danut Andrusca, a ridicat, la Bruxelles, problema produselor alimentare si a altor produse de consum care au ambalaje si marci identice, dar compozitii si caracteristici diferite pentru statele est-europene in comparatie cu alte parti ale pietei unice, sustinand ca regimul diferit…

- Spotify, unul dintre cele mai cel mai populare servicii de streaming de muzica din lume, este acum disponibil si in Romania. Lansarea vine dupa mai multe zvonuri si amanari, acesta fiind probabil ultimul serviciu foarte mare de continut digital care nu avea o prezenta oficiala la noi in tara. Saptamana…

- Aceasta masina se bazeaza tehnic pe noul KIA Stinger recent lansat si in Romania. Diferenta dintre un Genesis G70 si un Stinger este ca modelul G70 devine o masina cu pretentii premium de unde si linia optica asemanatoare cu cea a versiunii de top Genesis. …

- Nu exista o criza a imunoglobulinelor in Europa, declara la RFI fostul ministru al Sanatații Vlad Voiculescu. El se așteapta ca Romania sa obțina ajutorul scontat, dupa ce țara noastra a declanșat mecanismul european de protectie civila pentru asigurarea cantitatii de imunoglobulina necesara pacienților…

- Federatia PRO AGRO a initiat, marti, elaborarea unui proiect de lege pentru instituirea „cotizatiei profesionale agricole aplicate fermierilor pentru finantarea asociatiilor profesionale membre ale unor organizatii profesionale/interprofesionale reprezentative din sectorul agroalimentar”.…

- Un tanar farmacist de numai 28 de ani, din Alba Iulia, a lansat propria linie de produse dermato-cosmetice si concureaza de la egal la egal cu marile branduri internationale. La ora actuala, produsele preparate de Emanuel Lazar, sub denumirea Eladerm, sunt la mare cautare in aproape toate farmaciile…

- Keith Richards, chitaristul trupei The Rolling Stones, și-a cerut scuze pe Twitter pentru ca i-a sugertat colegului sau, Mick Jagger, sa-și faca vasectomie pentru a nu mai deveni din nou tata la varsta pe care o are, scrie The Guardian. „Mick e un nenorocit batran”, a declarat Richards pentru Wall Street…

- Valul de frig siberian care s-a abatut asupra Europei a ucis peste 40 de oameni pana miercuri, inclusiv numeroase persoane fara adapost, si continua sa perturbe transporturile, relateaza AFP. Numit ”Bestia din Est” de presa britanica, ”Ursul din Siberia” in Olanda, ”tunul de zapada” in Suedia sau…

- Situat pe Transfagarasan, pe cel mai pitoresc drum din Romania, Barajul Vidraru este al 5-lea ca marime din Europa care este construit sub forma unui arc de cerc. La momentul finalizarii construcþiei, in 1966, el se situa pe locul 9 in lume, dar in prezent se afla pe al 27-lea. De la darea in folosinþa…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a anuntat ca planul integrat de management privind calitatea aerului pentru Capitala, Iasi si Brasov este in dezbatere publica si va fi aprobat la sfarsitul lunii mai de catre consiliile judetene. „Am prezentat situatia celor trei municipii din Romania, respectiv…

- Alba Iulia este singurul oras din Romania, si printre putinele din Europa, care apare pe lista celor peste 100 de orase care folosesc mai mult de 70% energie electrica provenita din surse regenerabile, arata un studiu al Carbon Disclosure Project (CDP). Alba Iulia foloseste energie regenerabila in proportie…

- Senatul a aprobat miercuri, cu 86 de voturi „pentru”, un vot „impotriva” si o abtinere, propunerea legislativa a deputatului UDMR Szabo Odon prin care vinerea dinaintea Pastelui devine sarbatoare legala si zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca…

- Vesti bune pentru romani! Dobanzile pentru creditele ipotecare si de consum ar putea fi plafonate Senatorii din comisiile de buget, economica si juridica au votat, marti, raport de admitere pentru un proiect de lege care prevede plafonarea dobanzii efective anuale (DAE) pentru creditele ipotecare si…

- CHIȘINAU, 16 feb — Sputnik. În prima luna a noului an, Republica Moldova a menținut ritmul pozitiv al vânzarilor de mașini noi înregistrat pe parcursul lui 2017, clasându-se pe locul doi printre țarile din Europa cu cea mai mare creștere a vânzarilor de acest…

- Carlos Ghosn, puternicul sef al gigantului auto Renault, a primit un nou mandat de patru ani in fruntea companiei, potrivit BBC. Totusi, exista o serie de zvonuri in spatiul public ca Ghosn s-ar retrage singur din functia pe care o detine din 2005. Actionarii vor vota re-numirea lui Ghosn…

- In municipiul Targoviște se anunța investiții majore, dedicate Centenarului Marii Uniri. Fostul spital de la Manastirea Dealu poate deveni singurul centru de recuperare medicala din Romania a militarilor romani si a militarilor veterani, participanti in teatrele de operatii militare. Acesta ar urma…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a fost citat de BBC in pagina electronica a publicației cu referire la dezbaterea de astazi de la Strasbourg privind imparțirea locurilor Marii Britanii din Parlamentul European post-Brexit.”Toata lumea știe ca Europa trebuie reformata, dar noi discutam aici…

- „In ultimii ani exista un regres al democrației in Europa, fie ca vorbim de participarea la viața politica și mecanismul decizional, legitimitatea decidenților și increderea in instituțiile statului, cultura politica, drepturi fundamentale și libertați civile sau libertatea de exprimare. Și in Romania,…

- Milioane de romani achita dobanzi halucinante, iar mulți dintre ei sunt executați silit de instituțiile financiare nebancare care beneficiaza de o legislație foarte favorabila. "Merg pana in panzele albe cu legile mele, indiferent ca nu le convine unora și altora. Ludovic Orban spune, pe la…

- O echipa de IT-sti clujeni a lansat, luni, prima aplicatie din Europa pentru telefonul mobil in care utilizatorii posteaza in timp real informatii despre starea partiilor, calitatea zapezii, timpul de asteptare la instalatiile pe cablu sau starea vremii, transmite corespondentul MEDIAFAX.…

- Toader, despre clasarea acuzatiilor in dosarul ”Microsoft”: O grava neglijenta manageriala Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat referitor la clasarea dispusa ca urmare a prescrierii in dosarul Microsoft, ca este "o grava neglijenta manageriala privind solutionarea cauzelor intr-un termen…

- Oamenii - si nu sobolanii - ar fi putut fi cauza raspandirii ciumei in timpul ''Mortii Negre'', una dintre cele mai grave pandemii din istoria omenirii, sugereaza un nou studiu, citat marti de Press Association.''Moartea Neagra'' a devastat populatiile europene intre 1346 si 1353 si a dus…

- Vali Vijelie a facut o dezvaluire incredibila despre felul in care a ajuns sa nu mai aiba mustața. Vali Vijelie, care a trecut prin mari drame de-a lungul anilor , este unul dintre cei mai cunoscuți cantareți de manele din Romania. Intr-un interviu pe care l-a acordat pentru o emisiune de la Kanal D,…

- Numarul de autoturisme noi inmatriculate a crescut anul trecut in Romania cu 10,7%, la un total de 105.083 unitati, piata locala plasandu-se pe locul 17 in UE, potrivit datelor ACEA (Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile) si ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din…

- Raspunsul Departamentului de Stat a confirmat ca Brian Hoyt Yee și-a informat colegii de la Departamentul de Afaceri Externe despre demisie. El a fost in aceasta poziție din 2013. Fostul șef al misiunii OSCE in Bosnia-Hertegovina Jonathan Moor ar urma sa-i ia locul lui Brian Hoyt Yee. El…

- "Semnalam ca toate comentariile facute cotidian in diferite spatii media, toate cu tenta negativa asupra activitatii de donare, transplant si monitorizare, afecteaza in primul rand sansa la o noua viata pentru pacientii inscrisi pe listele de asteptare. Acest lucru poate fi confirmat de catre medicii…

- Caștigatoare ale Cupei Challenge in 2016, voleibalistele de la CSM București disputa miercuri un meci foarte important in cupele europene. Invinse in decembrie cu 3-0 in Sala Rapid de puternica formația rusa Uralochka Ekaterinburg (de 8 ori caștigatoare a Ligii Campionilor), "tigroaicele" vor sa iși…

- Prim-ministrul japonez Shinzo Abe a anuntat vineri ca va efectua la sfarsitul saptamanii viitoare vizite in mai multe tari din Europa de Sud-Est, printre care Romania, precum si Bulgaria, Serbia si tarile baltice Estonia, Letonia si Lituania, fiind prima deplasare efectuata in aceste state de un premier…

- Energia electrica vanduta angro in Romania, cea mai mare scumpire din toata Europa. Preturile sunt mai mari decat in Franta sau Germania In al treilea trimestru al acestui an, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a pretului angro al energiei electrice, potrivit datelor Comisiei Europene. Pretul…

- Dupa ce presedintele Comisiei parlamentare speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a transmis joi ministrului Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, proiectele de acte normative prin care au fost modificate Legile 303/2004,...

- Sorin Chinde spune ca a constatat ca in țarile invecinate Romaniei, infrastructura transportului feroviar in zona de marfa este una deficitara. Totul sta diferit atunci cand este vorba despre infrastructura de transport pentru calatori. "Climatul de afaceri este unul similar cu cel din Romania.…

- Destinațiile consacrate au ramas in topul preferințelor romanilor in perioada sarbatorilor de iarna din acest an și nu au depașit bugetul care se cheltuiește in general pentru o astfel de vacanța in afara țarii, potrivit agenției VIP Business Voyage. ”Pentru Craciun, cele mai ieftine pachete au avut…