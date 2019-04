Etapa finală de transport a gazului Shahdeniz 2 către Europa a intrat în faza de teste Etapa finala de transport a gazului Shahdeniz 2 catre Europa a fost lansata ca parte a fazei a 2-a a TANAP, care se intinde de la Eskișehir pana la Edirne-Ipsala, potrivit azadinform.az. Citește și: Tariceanu arunca bomba! Liderul ALDE face dezvaluiri uluitoare Raportul informeaza citand SOCAR ca livrarile de teste in cadrul Faza 2 a TANAP au inceput la 15 aprilie. Pregatirile pentru lansarea sistemului sunt planificate pana la sfarșitul lunii iunie, in 2019 fiind planificata pregatirea pentru furnizarea de teste pentru Europa . TANAP Phase 2 a intrat, de asemenea, in etapa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guy Verhofstadt, liderul ALDE din Parlamentul European, a inceput procedurile pentru excluderea partidului condus de Calin-Popescu Tariceanu din familia europeana, se arata intr-o scrisoare citata de Europa FM.

- In 2019 expira acordul dintre compania ucraineana NAFTOGAZ și GAZPROM pentru tranzitul gazelor din Rusia spre Europa. Prin rețeaua de conducte din Ucraina se poate asigura tranzitul unei treimi din...

- CSM Bucuresti va infrunta pe Metz in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, in prima jumatate a lunii aprilie. Mansa tur se va disputa in Romania, in timp ce returul va avea loc in Franta.Campioana Romaniei a terminat pe locul patru in grupa principala doi, dupa ce FTC Rail Cargo a invins…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, sustine, intr-o postare pe Facebook, ca decizia privind candidatura sa la Presedintia Romaniei "nu se ia cand anunta propaganda altor state si presa care dezvolta astfel de manipulari" si remarca "o tendinta de implicare a unor factori de influenta straini,…

- "Decizia privind candidatura mea la Presedintia Romaniei nu se ia cand anunta propaganda altor state si presa care dezvolta astfel de manipulari. Remarc o tendinta de implicare a unor factori de influenta straini, din zone aflate in afara democratiilor consolidate, in disputele politice din Europa…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a vorbit, duminica, la aTrgu Jiu, despre o campanie impotriva sa, el aratand ca si-a asumat acest lucru si este pregatit sa deconteze toate atacurile. Dragnea a vorbit si despre zvonurile privind despartirea de iubita sa, Irina Tanase. "Nu e ușor sa ai copiii haituiți, fata…

- „Exista un anumit deranj pe care-l observam si sunt adeptul unei discutii foarte extinse pe acest subiect, pentru ca principiile pe care le-a avut in vedere cred ca sunt corecte. Am fost sesizati de multa vreme cu faptul ca ROBOR-ul ar putea sa fie manipulat. Nu vreau sa intelegeti ca am convingerea…

- Liderul ATP, sarbul Novak Djokovici, s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, dupa ce l-a invins in turul al treilea pe canadianul de 19 ani Denis Shapovalov, locul 27 ATP si cap de serie 25, cu scorul de 6-3, 6-4, 4-6, 6-0.Citește și: BCR confirma DEZASTRUL de dupa…