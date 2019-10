Stiri pe aceeasi tema

- Membrii USR București au decis, in urma unui vot organizat in filiala, sa sprijine candidatura fondatorului partidului, Nicușor Dan, la Primaria Generala, la alegerile locale din 2020. Nicușor Dan urmeaza sa candideze din postura de independent. ”USR București a derulat o consultare interna in perioada…

- Fostul președinte al USR Nicușor Dan a anunțat, marți, ca a dat in judecata Primaria Municipiului București pentru proiectul de hotarare prin care primaria vrea sa investeasca 10 milioane de euro in reabilitarea peisagistica a Parcului Cismigiu din Capitala, conform Mediafax.Citește și: ULTIMA…

- Fostul presedinte USR Nicusor Dan vine astazi la Adevarul Live unde va vorbi despre candidatura sa la Primaria Capitalei si planul sau pentru a fi ales candidatul USR-PLUS pentru alegerile locale din Bucuresti.

- Inscrierea lui Nicușor Dan in cursa din USR pentru candidatura la Primaria Capitalei a deschis ușa pentru aranjamente de culise in PNL, USR și PLUS.PNL se afla intr-o situație delicata in București: partidul a caștigat alegerile europarlamentare la nivel național, dar liberalii au avut probleme…