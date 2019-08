Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 30 ani, din municipiul Satu Mare, cunoscut in tot judetul ca activist civic, dar si pentru implicarea sa in actiuni umanitare, a fost arestat preventiv, duminica, fiind suspect in cazul a doua jafuri armate, ultimul comis chiar sambata, impreuna cu o alta persoana.

- Un barbat din județul Arad a injunghiat 2 persoane, in cursul nopții de joi catre vineri, iar apoi a incercat sa se sinucida cu același cuțit, cand a fost gasit decatre polițiști. The post Un barbat a injunghiat 2 persoane, printre care fosta iubita. A incercat sa se sinucida, dupa mai multe fotografii…

- Utilizatorii rețelelor de socializare Facebook și Instagram au probleme astazi. Ambele rețele dau o eroare ciudata, respectiv nu pot vizualiza fotografiile postate. Potrivit The Independet, utilizatorii de Facebook si Instagram pot viziona contiunutul unei pagini, insa nu si fotografiile postate pe…

- Un barbat baut s-a aruncat de pe podul din Turda in raul Arieș și ete cautat de echipele de intervenție.”In jurul orei 19:40, politistii din cadrul Politiei municipiului Turda au primit un apel prin SNUAU-112 privind un barbat de 30 ani din Negrești Oas, judetul Satu Mare, care pe fondul consumului…

- O fotografie postata de un targujian pe Facebook, in care un barbat ținea in mana un pistol care semana cu o arma reala, a pus Poliția pe jar, luni. In urma verificarilor, oamenii legii au descoperit ca tanarul avea asupra lui un pistol de jucarie. Acesta a fost fotografiat pe terasa unui bar…

- Un barbat in varsta de 53 de ani, din comuna Balaceana, trebuie sa stea la puscarie pentru o perioada de 3 ani si 6 luni. Dumitru Rosca a fost gasit vinovat pentru faptul ca si-a agresat sotia, iar mai apoi si-a injunghiat fiul de 17 ani cu un cutit.Solutia de ieri a Tribunalului Suceava nu este ...

- Un barbat a ajuns sub rotile unui camion dupa ce a fost lovit de o masina, in timp ce traversa prin loc nepermis in CUG. Pe filmare se observa ca barbatul a tasnit, efectiv, in fata autoturismului care nu a mai avut timp sa franeze. Un politist aflat in timpul liber i-a sarit in ajutor, impreuna cu…