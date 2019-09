Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a reiterat sambata amenintarea din urma cu doua zile privind deschiderea granitelor tarii spre Europa pentru refugiatii sirieni, transmite dpa. Exista 'o noua amenintare migrationista' din regiunea siriana Idlib de-a lungul frontierei Turciei, a afirmat…

- Ankara, care gazduieste pe teritoriul sau 3,6 milioane de refugiati sirieni, controleaza parti din nordul Siriei unde sustine ca s-au intors deja 350.000 de sirieni. Turcia lucreaza la instituirea unei "zone de securitate" impreuna cu SUA in nord-est, unde Erdogan spune ca ar putea fi mutati multi…

- Ankara, care gazduieste pe teritoriul sau 3,6 milioane de refugiati sirieni, controleaza parti din nordul Siriei unde sustine ca s-au intors deja 350.000 de sirieni. Turcia lucreaza la instituirea unei "zone de securitate" impreuna cu SUA in nord-est, unde Erdogan spune ca ar putea fi mutati multi…

- Președintele Recep Tayyip Erdogan, citat de Reuters și «Le Figaro», a declarat joi ca «nu va exista o alta alegere decat deschiderea portilorcatre Europa pentru migranți daca Turcia nu va beneficia de un ajutor internațional mai mare» pentru intreținerea refugiaților sirieni. Ankara se teme de un nou…

- „Rusia și Turcia au promis oamenilor de la Idlib ca vor fi in siguranța. Cu toate acestea, miile de morți și sutele de mii de refugiați probeaza: Erdogan nu are nimic cu care sa se opuna tupeului lui Putin”, scrie revista germana Der Spiegel. „Guvernul turc a fost probabil foarte increzator – sau foarte…

- Lovitura grea pentru SUA: Turcia, tara membra NATO, va produce rachete in comun cu Rusia. Vorbind la o actiune de marcare a trei ani de la puciul esuat impotriva sa, Erdogan a precizat ca livrarile de rachete S-400 contractate pentru armata turca se vor derula pana in luna aprilie 2020. ''Obiectivul…

- Vorbind la o actiune de marcare a trei ani de la puciul esuat impotriva sa, Erdogan a precizat ca livrarile de rachete S-400 contractate pentru armata turca se vor derula pana in luna aprilie 2020. ''Obiectivul nostru acum este productia in comun cu Rusia. O vom face'', a mai spus presedintele turc.El…

- Tari aliate in cadrul NATO, Turcia si SUA se afla in centrul unei dispute aprinse cu privire la achizitionarea de catre Ankara a sistemului de rachete sol-aer S-400 de la Rusia.O echipa tehnica din Rusia se va deplasa luni in Turcia pentru a superviza instalarea sistemului de rachete, a…