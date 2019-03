Erdoğan pomeneşte o transformare a fostei biserici Sf. Sophia într-o moschee Duminica, 24 martie, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a pomenit posibilitatea de a redenumi fosta bazilica Sfânta Sophia din Istanbul, în prezent muzeu, drept "Moscheea Hagia Sofia" dupa alegerile locale din 31 martie. Întrebat, în timpul unui interviu televizat, despre o posibila admitere gratuita la Muzeul Hagia Sophia, șeful statului a raspuns: "Nu este imposibil ... (...) Dar nu o vom face sub numele de 'muzeu,' ci sub cel de 'Hagia Sophia' ", potrivit La Libre, citat de Rador.



