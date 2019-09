Stiri pe aceeasi tema

- Franța, Marea Britanie și Germania transmit ca este clar ca Iranul este responsabil pentru atacul asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita și a solicitat Teheranului sa fie de acord cu negocierea programelor sale nucleare și de rachete, precum și securitatea regionala, potrivit Mediafax care…

- Premierul britanic Boris Johnson acuza Iranul ca se afla in spatele atacurilor vizand doua instalatii petroliere in Arabia Saudita, in drum catre New York, unde urmeaza sa se intalnesca cu presedintele iranian Hassan Rohani, relateaza Reuters si AFP, potrivit news.ro.Statele Unite si Arabia…

- Președintele iranian Hassan Rouhani va prezenta un plan pentru securitate și cooperare in Golful Persic in cadrul reuniunii Adunarii Generale a Națiunilor Unite, care va avea loc saptamana aceasta la New York, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Arabia Saudita și Statele Unite au acuzat Iranul…

- Președintele american Donald Trump a aprobat trimiterea trupelor suplimentare in scop defensiv, a declarat Esper la Pentagon. Rebelii huthi din Yemen au revendicat atacurile cu drone care au provocat incendii la centrele saudite de rafinare a petrolului din Abqaiq si Khurais, insa Statele Unite și…

- SUA au instituit noi sanctiuni Teheranului, inclusiv Bancii Centrale a Iranului, dupa atacul cu drone si rachete asupra unor importante instalatii petroliere saudite pus de Washington pe seama Iranului, relateaza Reuters și AFP.Potrivit președintelui Donald Trump, sancțiunile sunt ”cele mai…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anuntat marti seara ca nu intentioneaza sa aiba vreo intrevedere cu omologul din Iran, Hassan Rouhani, in timp ce liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, a exclus posibilitatea oricaror contacte cu Statele Unite.In contextul speculatiilor privind…

- Duminica, Irakul a negat ca au fost lansate de pe teritoriul sau atacuri asupra unor instalatii petroliere din Arabia Saudita. Sambata dimineata, doua instalatii petroliere ale gigantului saudit Aramco au fost vizate de un atac cu drona. Statele Unite sunt "pregatite sa riposteze" la atacurile…

- "La ora 4.00 (1.00 GMT), echipele de securitate industriala Aramco au intervenit la incendii in doua dintre instalatiile sale la Abqaiq si Khurais" in estul Arabiei Saudite, a adaugat agentia, precizand ca "cele doua incendii au fost stinse". O ancheta a fost deschisa dupa atac, potrivit aceleiasi…