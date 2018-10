Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Indoneziei, Joko Widodo, a facut apel la o ancheta ''transparenta si aprofundata'' privind asasinarea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, apel lansat luni in cadrul intalnirii sale cu ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a indicat sefa diplomatiei indoneziene, Retno…

- Arabia Saudita a catalogat uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul saudit de la Istanbul ca fiind "o greseala uriasa si grava" si a reiterat ca printul mostenitor Mohammad bin Salman nu a fost implicat in acest incident, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Dovezile existente sugereaza ca printul mostenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, a coordonat operatiunea de asasinare a jurnalistului disident Jamal Khashoggi, iar teoria conform careia autorii ar fi militari indisciplinati este o "fictiune", afirma sir John Sawers, fost director al MI6.Arabia…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo, trimis de urgenta la Riad in legatura cu disparitia la Istanbul in urma cu doua saptamani a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, a discutat marti cu regele Salman al Arabiei Saudite si cu ministrul de externe saudit Adel al-Jubeir, informeaza AFP si Reuters.…

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA cu represalii daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza agentiile AFP si EFE.…

- Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat luni la Budapesta ca oficialii sauditi trebuie sa dovedeasca faptul ca jurnalistul Jamal Khashoggi, care a disparut saptamana trecuta dupa ce a intrat in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a iesit sau nu din cladirea