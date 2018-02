Stiri pe aceeasi tema

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii…

- Urmatorul summit in 'format Soci' (Rusia, Turcia, Iran, reprezentanti ai regimului de la Damasc si ai opozitiei siriene) cu privire la criza din Siria va avea loc la Istanbul, au anuntat joi surse prezidentiale de la Ankara, citate de Reuters si AFP, scrie agerpres.ro. Decizia a fost luata…

- Președintele turicie, Recep Tayyip Erdogan, acuza ca Statele Unite lucreaza impotriva intereselor Turciei, Iranului și, posibil, a Rusiei, in nordul Siriei, unde americanii trimit suport militar pentru forțele kurde. ”Daca SUA susțin ca vor trimite 5.000 de camioane și 2.000 de avioane cargo pline de…

- Pilotul avionului fortelor aeriene ruse doborat sambata deasupra Siriei s a sinucis cu o grenada pentru a nu fi capturat, a comunicat luni Ministerul Apararii de la Moscova, transmite dpa citata de Agerpres.ro. Pilotul, maiorul Roman Filippov, s a catapultat din avion sub un tiruri intense ale insurgentilor,…

- Aviatia militara rusa si-a intensificat duminica noaptea atacurile impotriva localitatilor din provincia Idlib din nordul Siriei controlate de rebeli, relateaza Reuters din surse ale apararii civile, citat de Agerpres.

- Rusia a recunoscut, ieri, pierderea unui avion de vanatoare Suhoi 25, in misiunea din provincia Idlib, din vestul Siriei. Pilotul aparatului a reusit sa se catapulteze, pe un teritoriu controlat de gruparea terorista al-Nusra, fiind ucis, apoi, in schimbul de focuri cu jihadistii. Avionul a fost lovit…

- Rusia a anunțat ca a bombardat mai multe zone din provincia Idlib, unde a fost doborat un avion rusesc, iar pilotul a fost ucis de rebeli. Ministerul rus al Apararii a anunțat ca aviația rusa a bombardat mai multe zone aflate sub controlul gruparii Al-Nusra, relateza Russia Today. „Cel puțin 30 de teroriști…

- Operatiunea militara turca in sectorul Afrin, in nord-vestul Siriei, constituie o „agresiune flagranta”, a acuzat joi Guvernul sirian si a amenintat ca aceasta va fi tratata ca atare, relateaza Reuters.

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a declarat ca Ankara considera drept "insultatoare" afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron privind ofensiva Turciei in Afrin, dupa ce liderul de la Paris a avertizat Ankara sa nu transforme operatiunea intr-o scuza pentru invazia Siriei.

- Emmanuel Macron avertizeaza Turcia impotriva oricarei veleitati de ”invazie” a Siriei, dupa asalturile comune ale armetei turce si aliatilor ei arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul tarii, relateaza AFP conform News.ro . ”Daca s-ar adeveri ca aceasta operatiune ar urma sa ia alta…

- Președintele Turciei amenința ca va extinde ofensiva din Siria. Erdogan vizeaza alte orașe din nordul țarii unde sunt prezenți militanți kurzi. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a amenintat vineri sa extinda la alte orase din nordul Siriei ofensiva turca in curs in enclava Afrin, cu scopul de a…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis joi sa continue, pâna ce scopul va fi atins, ofensiva tarii sale din nordul Siriei contra unei militii kurde aliate a SUA, în timp ce tensiunile cu Washingtonul cresc, transmite AFP.

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut, miercuri, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa limiteze operatiunile militare in nordul Siriei si l-a avertizat sa nu provoace o confruntare intre fortele turce si cele americane, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a discutat marti la telefon cu omologul sau francez, Emmanuel Macron, despre operatiunea militara turca in regiunea Afrin din Siria, informeaza Reuters, din surse din cadrul presedintiei de la Ankara. Potrivit acestora, Erdogan a dat asigurari ca s-au luat…

- Armata turca a comunicat marti ca operatiunea militara pe care o desfasoara de patru zile in regiunea Afrin din Siria s-a soldat pana acum cu moartea a cel putin 260 de luptatori din militiile kurde YPG si din fortele Statului Islamic, informeaza Reuters. Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu,…

- Optsprezece civili, intre care femei si copii, au fost ucisi in ofensiva turca din regiunea Afrin, a transmis luni un purtator de cuvant al aliantei Fortelor Democrate Siriene (SDF). Alti 23 de oameni au fost raniti in conflict, a mai anuntat purtatorul de cuvant, scrie Reuters.Trupele terestre…

- Kurzii sirieni au facut apel luni la coalitia internationala sub comanda SUA ce lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) ''sa-si asume responsabilitatile'' in ce priveste ofensiva militara turca impotriva enclavei Afrin din nordul Siriei, ofensiva lansata de Ankara acum trei zile,…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. Reamintim ca duminica, in nordul Siriei au intrat militari turci, in cea de-a doua zi a unei ofensive lansate de catre Ankara…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii...

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Turcia a anuntat ca trupele sale terestre au patruns in regiunea Afrin din nordul Siriei, ca parte a operatiunii incepute de oficialii de la Ankara pentru eliminarea luptatorilor kurzi din zona apropiata de granita dintre cele doua state, a anuntat prim-ministrul turc, Binali Yildirim, informeaza…

- Turcia a lansat o operatiune militara terestra impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG) in regiunea Afrin, din nordul Siriei, a declarat sambata presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, o actiune privita cu ingrijorare de Washington, relateaza AFP si Reuters.

- 'Avertizam conducerea turca ca daca initiaza operatiuni de lupta in regiunea Afrin, acesta va fi considerat un act de agresiune al armatei turce', a declarat ministrul de externe adjunct sirian Faisal Meqdad, potrivit unui comunicat difuzat de media siriene.'Fortele aeriene siriene de aparare…

- Fortele de securitate turce de la granita cu Siria au primit ordin de a se pregati pentru o posibila interventie in regiunea siriana Afrin, aflata sub control kurd, a indicat joi agentia turca de presa Anadolu, citata de Reuters. Desfasurarea de militari turci de-a lungul granitei cu Siria…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a dat asigurari miercuri ca nu intentioneaza sa creeze in Siria o noua armata sau trupe conventionale de graniceri, informeaza Reuters. Dupa reactia Turciei la planurile SUA de a pregati luptatori pentru securitatea interna a Siriei, inclusiv kurzi,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a promis marti ca va termina cu 'cuiburile de teroristi' in regiunile din nordul Siriei controlate de gruparile kurde considerate drept 'teroriste' de catre Ankara, potrivit AFP. 'Maine, in ziua urmatoare, in scurt timp, ne vom…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a amenintat luni ca "va ucide din fasa" forta frontaliera pe care Washingtonul intentioneaza sa o înfiinteze în Siria, forta formata în special din combatanti kurzi, pe care

- Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie grea' al armatei turce a tintit pozitiile Partidului Uniunii Democratice (PYD), principala formatiune a kurzilor sirieni, care domina zone din nordul Siriei.Ankara sustine ca PYD are legaturi cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca operatiunea Scutul Eufratului, indreptata impotriva militantilor din nordul Siriei si lansata in august 2016, va fi extinsa in alte doua orase importante, aflate sub controlul combatantilor kurzi sustinuti de SUA,

- Un avion militar sirian a fost doborat de insurgenti, marti, in provincia Hama, situata in nord-vestul Siriei, iar pilotul a murit, anunta Televiziunea publica siriana, citata de agentia Reuters.

- Cincisprezece fosti militari au fost condamnati miercuri la inchisoare pe viata pentru ca au incercat sa ocupe sediul partidului presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan de la Istanbul in timpul tentativei de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat agentia de presa Anadolu, relateaza AFP. Un tribunal…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri, in cadrul summitului Organizatiei Cooperarii Islamice de la Istanbul, ca Israelul este "un stat al ocupatiei si al terorii" si le-a cerut puterilor lumii sa recunoasca Ierusalimul drept capitala statului palestinian, relateaza Anadolu.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, va efectua pe 11 decembrie o vizita oficiala în Ankara, la invitatia presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat, vineri, un purtator de cuvânt al Administratiei Prezidentiale din Turcia, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Cei doi…

- Serviciile de informatii turce l-au repatriat luni in Turcia pe un om de afaceri acuzat ca ar fi ''un finantator'' al retelei clericului Fethullah Gulen, dupa ce l-au capturat in cursul unei operatiuni comune in Sudan, a indicat agentia de presa Anadolu, citata de AFP. Memduh Cikmaz, prezentat drept…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan il da in judecata pe liderul principalului partid de opozitie, Kemal Kilicdaroglu, caruia ii solicita despagubiri in valoare de 1,5 milioane de lire turcesti (380.000 de dolari), a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, citata de Reuters. In cadrul unei intalniri…

- Seful Statului Major rus Valeri Gherasimov a anuntat joi, la Soci, ca este posibil ca Rusia sa-si diminueze dispozitivul militar trimis in Siria, relateaza Reuters. Sprijinul militar acordat de...

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat miercuri ca exista o "sansa reala" de a pune capat conflictului din Siria, subliniind insa ca pentru o solutie politica toate partile, inclusiv guvernul sirian, trebuie sa accepte compromisuri, relateaza AFP, dpa si Reuters."A aparut o sansa reala…

- Yalcin Topcu, seful de cabinet al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a declarat ca Turcia ar putea sa reconsidere statutul de membru NATO, afirmând ca Alianta a avut numeroase atitudini ostile fata de Ankara, relateaza NY Times si Anadolu. Topcu a precizat ca este timpul ca Parlamentul…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a afirmat luni ca cei care nu cred intr-o solutie militara in Siria ar trebui sa-si retraga trupele, dupa ce Rusia si SUA au afirmat ca nu este posibila nicio solutie militara in Siria, relateaza Reuters. 'Am probleme cu intelegerea acestor comentarii.…