E.ON: Alimentarea cu energie a electrocasnicelor în stand-by poate creşte costul electricităţii cu 180 de lei anual Intr-un set de recomandari pentru reducerea pierderilor de energie, E.ON avertizeaza ca un congelator poate consuma cu pana la 30% mai multa energie daca in el se aduna gheata, iar o singura utilizare a unui uscator electric de rufe poate consuma de doua ori mai multa energie decat un ciclu al masinii de spalat. Mai mult decat atat, compania considera ca orice aparat electronic lasat in stand-by consuma cel putin 40% din energia consumata in timpul functionarii. "Cand plecam de acasa este recomandat sa scoatem din priza, atat cat este posibil, electrocasnicele si electronicele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

