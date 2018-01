Engie Romania cumpara de la Renault Commercial Roumanie 262 de autovehicule, pentru circa 3,6 milioane de euro, fara TVA

Stiri pe aceeasi tema

- Dezastrul de la Cernobil va ramane ca o pata neagra in istoria omenirii, asta e clar. Cateva imagini, insa, iti arata ca locurile din apropierea centralei nu sunt atat de sinistre, scriu cei de la Playtech.ro. Pripiat, odata un oras de 40.000 de oameni, este la o distanta foarte mica de Cernobil,…

- Comisia Europeana a rambursat, joi, catre Romania peste 454 de milioane de euro. Suma reprezinta fondurile solicitate de tara noastra prin cererile de plata transmise de Autoritatile de Management aflate in coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene.…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg. Potrivit informatiilor dezvaluite…

- Aproape jumatate dintre germani cred ca Angela Merkel ar trebui sa demisioneze inainte de viitoarele alegeri, programate in 2021. O ancheta YouGov, publicata miercuri de DPA, arata ca 47% dintre persoanele chestionate vor ca Merkel sa demisioneze inainte de incheierea mandatului, in timp ce…

- Misiunea Statelor Unite la ONU a anuntat, marti, ca bugetul pentru anul 2018-2019, alocat Natiunilor Unite, va fi redus cu aproximativ 285 de milioane de dolari (aproximativ 240 de milioane de euro). De asemenea, va limita si personalul, relateaza site-ul cotidianului The Independent.…

- Politistii au dat, sambata, amenzi in valoare totala de aproximativ 1,7 milioane de lei, dupa ce au desfasurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice, si au intervenit la peste 3.000 de evenimente. In plus,…

- Un barbat din Botosani a primit o amenda de 500 de lei dupa ce a raportat la Politie un furt din buzunare. Politia confirma motivul amenzii, sustinand ca apelul la 112 a fost nejustificat. Adevarul scrie ca Petrut Butuman a fost martorul unui furt din buzunare in 10 septembrie, anul…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Fondul de rezerva al Guvernului a fost epuizat dupa ce alesii din Comisiile de buget au decis, vineri, suplimentarea bugetului Societatii Romane de Radiodifuziune cu 3 milioane de lei. "In acest moment vom avea zero fonduri de rezerva, urmand ca in momentul in care vom discuta Bugetul Ministerului…

- Autoritatile din Iasi vor sa construiasca un stadion nou in inima Moldovei. Primarul Mihai Chirica a inclus acest proiect pe lista celor 17 prioritare pentru oras si spera sa obtina finantare de la Guvern. 55 de milioane de euro vor sa investeasca cei din Iasi in constructia noului…

- Sperantele locuitorilor din Domnesti ca vor circula si ei mai bine sunt naruite de proiectul de buget pe 2018, elaborat de Ministerul Transporturilor, care nu prevede niciun ban pentru constructia unui pasaj suprateran intre centura Bucuresti si localitatea lor. Proiectul de buget, deja aprobat…

- Grupul informatic american Apple este aproape de achizitionarea aplicatiei Shazam, cu suma de aproximativ 400 de milioane de dolari, au declarat, pentru Reuters, surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul. Shazam Entertainment Ltd, o companie britanica infiintata in 1999, permite oamenilor…

- Romanii care sustin independenta Justitiei sunt chemati sa iasa in strada, marti, in ziua in care Camera Deputatilor va da votul final la prima dintre legile din acest domeniu, Statutul judecatorilor si procurorilor. Protestatarii sunt indemnati sa aiba cu ei si un fluier. Scopul acestei manifestatii…

- Statele Unite cer coalitiei conduse de Arabia Saudita sa permita zborurile cu ajutoare umanitare pentru Yemen, relaxand blocada impusa de sauditi. Aproape 80% dintre locuitorii acestei tari au nevoie de sprijin international pentru a putea supravietui. Milioane de oameni sunt afectati de criza…

- Germanii sunt de parere ca presedintele american Donald Trump reprezinta o problema mai serioasa pentru politica externa a Berlinului decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia ori Turcia. Potrivit unui sondaj de opinie realizat de Fundatia Koerber, citat de agentia Reuters, in fruntea…

- Dacia a lansat o editie speciala a noului model Duster. Vor fi disponibile doar 100 de unitati ale versiunii denumite Edition One, iar vanzarea se va face exclusiv online incepand cu 5 decembrie. Doritorii pot rezerva masina prin plata unui avans de 500 de euro, urmand ca diferenta…

- BMW a dezvaluit preturile pentru Romania ale noului SUV X2. Situat in gama constructorului german intre X1 si X3, noul X2 are un pret de pornire de 39.270 de euro, cu TVA, anunta Automarket. BMX X2 are o lungime de 4360 mm, o latime de 1824 mm si o inaltime de 1526 mm, in timp ce…

- Premierul Mihai Tudose nu se simte vizat de proteste, el declarandu-le jurnalistilor, luni, la Parlament, ca Legile Justitiei, precum si Codul Fiscal sunt in Parlament. "Legile Justitiei sunt in Parlament, deci nu raspund eu ca si Guvern. In ceea ce priveste modificarile din Codul Fiscal,…

- Hackerii au accesat milioane de conturi ale utilizatorilor Uber anul trecut, insa compania a facut public acest lucru abia marti. In 2016, doua persoane din afara companiei au accesat informatiile personale a 57 de milioane de utilizatori Uber, inclusiv nume, adrese de mail si numere de telefon,…

- DNA a anuntat oficial marti seara ca a pus sechestru pe toata averea lui Liviu Dragnea pentru a recupera prejudiciul de 127 de milioane de lei. Un comunicat al procurorilor anticoruptie precizeaza ca au instituit "sechestru asigurator si poprire asiguratorie pana la concurenta sumei de 127.547.366,34…

- CFR Calatori va plati cu circa 4,5 milioane de lei mai mult decat a anticipat pentru achizitia motorinei necesare locomotivelor, din cauza reintroducerii supraaccizei pe carburanti de la 1 septembrie. Contractul, care prevede furnizarea a 15.000 de tone de motorina, a fost adjudecat prin licitatie…

- DNA vrea sa se asigure ca prejudiciul stabilit in dosarul TelDrum, in care este urmarit penal si Liviu Dragnea, va fi recuperat. Astfel, potrivit unor surse Digi24, procurorii urmeaza sa anunte ca au instituit sechestru asigurator pe averile celor vizati in dosar. Amintim ca prejudiciul…

- Aproximativ 10 milioane de SIM-uri telefonice au fost gasite in spatele unui bloc din Capitala. Cartelele au fost gasite in cinci saci, fiind aruncate la gunoi, anunta TVR. Politia a fost sesizata, iar sacii cu SIM-uri au fost ridicati de politistii Sectiei 3. In prezent acestia…

- Cofondatorul Microsoft Bill Gates a anuntat ca vrea sa se alature luptei impotriva maladiei Alzheimer, astfel incat a investit 50 de milioane de dolari intr-un fond al carui scop sunt cercetarile impotriva dementei in general. "Cred ca putem schimba destinul bolii Alzheimer. De aceea vreau…

- Aproximativ 4 milioane persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani nu au, nu cauta un loc de munca si nici nu desfasoara o activitate pe cont propriu, conform Raportului BNR asupra inflatiei prezentat joi de guvernatorul Mugur Isarescu. Acelasi document indica faptul ca doar 10% din…

- Guvernul va adopta o hotarare care prevede prelungirea cu 20 de zile a perioadei pentru inregistrarea contractelor de munca, a anuntat azi ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. Masura vine in urma modificarilor fiscale ce urmeaza sa fie adoptate azi de Guvern. "Referitor la intrebarea…

- Ferrari FXX-K Evo este cea mai noua supermasina creata de producatorul italian si este cel putin impresionanta. Ferrari FXX-K Evo vine, in primul rand, cu un pret destul de mare, nefiind o masina pentru muritorii de rand. Daca vrei sa parchezi in garaj un asemenea bolid, vei avea nevoie de…

- Mai multe persoane, printre care si un print saudit, au murit, duminica, dupa ce elicopterul in care se aflau s-a prabusit in sudul Arabiei Saudite, in apropierea frontiere cu Yemenul. La bordul elicopterului se aflau opt persoane, printre care si printul saudit Mansour bin Muqrin, care era…

- Peste 50.000 de persoane vor participa la maratonul de la New York, care se va desfasura duminica si pentru care au fost luate masuri sporite de securitate, la cinci zile dupa atentatul comis de Sayfullo Saipov. Peste 2,5 milioane de spectatori sunt asteptati pe strazile din New York, starturile…

- Circa 1.000 de membri ai partidului neofascist Forza Nuova au marsaluit sambata pe strazile Romei, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei italiene, citata de dpa. Asa-numitul "Mars al patriotilor" era planificat initial pentru data de 28 octombrie, in amintirea acapararii puterii de catre…

- Taierea de taxe si impozite concomitent cu cresterea salariilor si pensiilor "tensioneaza bugetul public" si ar putea duce la dezechilibre macroeconomice, subliniaza Daniel Daianu, membru in Consiliul de Administratie al BNR, care transmite Guvernului sa fie atent si sa nu creeze "nervozitate foarte…

- Toate reprezentantele Registrului Auto Roman (RAR) vor lucra cu publicul in zilele de sambata, pana la sfarsitul anului 2017, ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clientilor. "Masura a fost luata de conducerea RAR, ca urmare a gradului ridicat de solicitari din partea clientilor,…

- Mita in domeniul Sanatatii ajunge la 20%, in IT la 10% si in infrastructura intre 2% si 5%, sustine procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. Potrivit acesteia, spaga se cere companiilor in numerar si reprezinta un anumit procent din valoarea contractului pe…

- Lada a disparut defintiv de pe piata auto din Franta. Tribunalul Comercial Versailles a pronuntat lichidarea companiei Lada Franta, la o saptamana distanta de la intrarea in faliment, anunta site-ul autoactu.com. Lada, produsa de compania rusa AvtoVAZ, care apartine de grupul Renault-Nissan,…

- Facebook este iar in mijlocul unui scandal despre cum te asculta si apoi iti vinde reclame. In mai 2014, Facebook a anuntat functionalitatea "Identify TV and Music", prin care putea folosi microfonul de pe telefonul tau ca sa identifice ce muzica asculti sau la ce emisiuni TV te uiti, apoi…

- Numarul contractelor de munca part-time a scazut simtitor in ultimele luni, dupa ce Guvernul a schimbat, la 1 august, modalitatea de impozitare, antrenand totodata si scaderea numarului total al contractelor de munca. Conform datelor furnizate de Ministerul Muncii la cererea Profit.ro, cel…

- Europa se afla in raza de actiune a rachetelor nord-coreene, ceea ce inseamna ca statele membre NATO se afla in pericol, a declarat luni secretarul general al Aliantei Nord Atlantice, Jens Stoltenberg. Inaintea unei vizite oficiale in Japonia si in Coreea de Sud, Stoltenberg a precizat ca…

- Dupa cateva zile in care s-a apreciat fata de principalele valute, moneda nationala incheie saptamana pe pierdere. Euro a crescut foarte usor, cu 0,01%, cotatia BNR de vineri fiind de 4,5980 lei/unitate. Dolarul face insa un salt de 1,53% pana la nivelul de 3,9531 lei/unitate.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, joi, la inceputul sedintei de guvern, ca propune adoptarea unei ordonante de urgenta care sa scada contributia angajatului la Pilonul II de pensii (fondurile private) de la 5,1% cat este in prezent la 3,7%, incepand cu 1 ianuarie 2018. Vasilescu…

- Cinci fosti presedinti ai Statelor Unite ale Americii, intr-o rara demonstratie de unitate, au urcat unul langa altul sambata pe scena unui concert din Texas organizat in sprijinul strangerii de fonduri pentru victimele uraganelor care au devastat sudul tarii si zona Caraibelor.Barack Obama,…

- Viitorul e rezervat masinilor electrice, iar Dacia anunta ca e pregatita sa intre pe aceasta piata. Jean-Christophe Kugler dezvaluie ca Dacia va comercializa masini electrice in momentul in care "clientii si legislatia vor cere acest lucru". Directorul companiei cu sediul la Mioveni…

- Johnson & Johnson a castigat un proces de 72 de milioane de dolari in cazul pudrei de talc cancerigene, datorita unei chestiuni care tine de jurisdictie. Compania a facut recurs la o decizie care acorda aceasta suma colosala drept despagubiri rudelor unei femei care a murit de cancer ovarian,…

- Paguba produsa de Omnia Turism, al carei proprietar s-a sinucis din cauza problemelor financiare, este cea mai mare de dupa Revolutie, a spus, miercuri, ministrul Turismului, Mircea Dobre. Potrivit datelor oficiale, agentia a vandut pachete de aproximativ 7,5 milioane de euro pentru anul 2018…

- In zona de nord a Bucurestiului exista cinci bulevarde cu toate utilitatile: trotuare pavate, treceri de pietoni, indicatoare si hidranti. Acestea nu duc insa nicaieri, pentru ca cetatenii nu au voie sa circule pe acolo. Accesul pe aceste strazi, aflate in una dintre cele mai exclusiviste…

- Europenii au facut ochii mari si au primit neincrezatori vestea ca uraganul Ophelia va lovi in curand Europa. Si pe buna dreptate: un astfel de fenomen este foarte rar pe batranul continent. Insa acest lucru se va schimba, anunta specialistii. Rar auzim ca un uragan format in Atlantic sa loveasca…

- Se discuta tot mai des despre Bitcoin in ultima perioada, dar nimeni nu se astepta sa apara milionari a caror activitate s-a rezumat la tranzactionarea monedei virtuale. La ora actuala, au aparut in piata foarte multe monede virtuale din categoria criptocurrency. Unele sunt mai sigure decat…

- Un agent al Serviciului Central francez de Informatii Teritoriale (SCRT) i-a trimis din greseala unui islamist pe cale il fila un sms care ii era adresat de fapt unui coleg. Eroarea s-a produs in urma cu o saptamana. Agentul a vrut sa ii trimita un mesaj unui coleg din celula operationala…

- "The Pink Raj", despre care expertii afirma ca este cel mai mare diamant roz din lume, estimat la 30 de milioane de dolari, va fi pus in vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc la Geneva in luna noiembrie. Nestemata, ce are 37 de carate, a fost expusa pentru public in aceasta saptamana…

- Un start-up in spatele caruia se afla Boeing si JetBlue Airways, Zunum Aero, va produce avioane hibride electrice, incepand cu 2022. Aceste avioane, de mici dimensiuni, cu doar 12 locuri, vor avea doua motoare. Pe distante scurte, de pana la 1.600 de kilometri, acestea sunt avantajoase pentru…